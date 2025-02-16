https://ria.ru/20250216/vsu-1999666136.html

В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина

В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина - РИА Новости, 16.02.2025

В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина

Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в Белгородской области, погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:11:00+03:00

2025-02-16T13:11:00+03:00

2025-02-16T15:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в Белгородской области, погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Еще одна женщина, которая была за рулем, получила баротравму и ушибы рук. Бригада скорой доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.Губернатор также сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию региона. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250214/vsu-1999478591.html

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия