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В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина - РИА Новости, 16.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:11 16.02.2025 (обновлено: 15:58 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/vsu-1999666136.html
В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина
В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина - РИА Новости, 16.02.2025
В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина
Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в Белгородской области, погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:11:00+03:00
2025-02-16T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в Белгородской области, погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Еще одна женщина, которая была за рулем, получила баротравму и ушибы рук. Бригада скорой доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.Губернатор также сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию региона. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250214/vsu-1999478591.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при ударе ВСУ по машине погибла женщина

Гладков: при ударе ВСУ по двигающемуся автомобилю под Белгородом погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю в Белгородской области, погибла женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Дрон ВСУ нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа. К огромному горю, погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Еще одна женщина, которая была за рулем, получила баротравму и ушибы рук. Бригада скорой доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", — написал он.
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ВСУ обстреляли пять сел в Белгородской области
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Губернатор также сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки обстреляли более 50 снарядами территорию региона.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка там признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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