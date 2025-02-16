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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 16.02.2025 (обновлено: 14:03 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/vsu-1999662577.html
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:46:00+03:00
2025-02-16T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны. "Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — уточнили в ведомстве. Также российские военные поразили скопления личного состава и техники противника в 141 районе.Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил.Кроме того, средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 дронов самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998818034.html
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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру аэродромов и объект энергетики ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны.
«
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — уточнили в ведомстве.
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Также российские военные поразили скопления личного состава и техники противника в 141 районе.
Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил.
Кроме того, средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 дронов самолетного типа.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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