https://ria.ru/20250216/vsu-1999662577.html

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025

ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:46:00+03:00

2025-02-16T12:46:00+03:00

2025-02-16T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны. "Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — уточнили в ведомстве. Также российские военные поразили скопления личного состава и техники противника в 141 районе.Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил.Кроме того, средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 50 дронов самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250212/spetsoperatsiya-1998818034.html

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украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия