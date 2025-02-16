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При обстреле ВСУ поселка Коренево пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 16.02.2025 (обновлено: 11:36 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/vsu-1999654226.html
При обстреле ВСУ поселка Коренево пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ поселка Коренево пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.02.2025
При обстреле ВСУ поселка Коренево пострадал мирный житель
Мужчина пострадал при украинском обстреле поселка Коренево в Курской области, с осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в больницу,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:30:00+03:00
2025-02-16T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал при украинском обстреле поселка Коренево в Курской области, с осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Сегодня враг обстрелял поселок Коренево, под удар во дворе своего дома попал 67-летний мужчина. С осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ, где медики оказали всю необходимую помощь. Несмотря на ранения легкой степени тяжести, мужчина будет доставлен в Курскую областную больницу", - написал он.Хинштейн добавил, что в результате обстрела поселка повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, выбиты стекла в нескольких домах, в ближайшее время тепловой контур будет закрыт, чтобы в дальнейшем установить новые оконные блоки.
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курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
При обстреле ВСУ поселка Коренево пострадал мирный житель

Хиштейн: при обстреле ВСУ поселка Коренево в Курской области пострадал мужчина

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Мужчина пострадал при украинском обстреле поселка Коренево в Курской области, с осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Сегодня враг обстрелял поселок Коренево, под удар во дворе своего дома попал 67-летний мужчина. С осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ, где медики оказали всю необходимую помощь. Несмотря на ранения легкой степени тяжести, мужчина будет доставлен в Курскую областную больницу", - написал он.
Хинштейн добавил, что в результате обстрела поселка повреждены газовая труба, электропровод, фасад и забор административного здания, выбиты стекла в нескольких домах, в ближайшее время тепловой контур будет закрыт, чтобы в дальнейшем установить новые оконные блоки.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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