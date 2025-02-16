https://ria.ru/20250216/vsu-1999647383.html

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 16.02.2025

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T09:46:00+03:00

2025-02-16T09:46:00+03:00

2025-02-16T09:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов региона, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Каховка, Пролетарка, Подстепное, Обрывка, Днепряны, Кардашинка.

https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273733.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины