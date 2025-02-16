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ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 16.02.2025
ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
Украинские войска за минувшие сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T09:46:00+03:00
2025-02-16T09:46:00+03:00
2025-02-16T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов региона, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 22 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали девять населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Новая Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Каховка, Пролетарка, Подстепное, Обрывка, Днепряны, Кардашинка.
https://ria.ru/20250214/spetsoperatsiya-1999273733.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 41 артиллерийский удар по Херсонской области