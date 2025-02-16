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Подготовка встречи Путина и Трампа требует усилий, заявил Песков

Подготовка встречи Путина и Трампа требует усилий, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2025

Подготовка встречи Путина и Трампа требует усилий, заявил Песков

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует особых усилий в плане подготовки, составления повестки дня и предварительного обмена РИА Новости, 16.02.2025

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сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует особых усилий в плане подготовки, составления повестки дня и предварительного обмена мнениями на рабочем уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."В любом случае, встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран, как Россия и США, требует, конечно, особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, предварительного обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне и так далее", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину.Также он ответил на вопрос, насколько масштабно должна быть подготовлена встреча двух лидеров. "Если бы мы были в режиме такого регулярного диалога, в режиме нормальных взаимоотношений межгосударственных, то, наверное, это требовало бы меньшей подготовки", - сказал Песков.

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Песков рассказал об особенностях подготовки встречи Путина и Трампа Подготовка встречи лидеров РФ и США требует особых усилий, обмена мнениями на рабочем уровне, заявил Песков журналисту Зарубину. Он отметил, что первая встреча лидеров в нынешних обстоятельствах приобретает особое значение. 2025-02-16T12:18 true PT3M29S

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп