https://ria.ru/20250216/vostok-1999658141.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли более 155 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:08:00+03:00

2025-02-16T12:08:00+03:00

2025-02-16T12:30:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846818476_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_e37d3afdaf4281e97ca23269f6d695a3.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 155 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Бурлацкое, Комар, Новоселка, Константинополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

https://ria.ru/20250216/spetsoperatsiya-1999630113.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)