https://ria.ru/20250216/vostok-1999658141.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 16.02.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли более 155 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:08:00+03:00
2025-02-16T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 155 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Потери противника составили более 155 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и пять орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Бурлацкое, Комар, Новоселка, Константинополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
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россия, вооруженные силы украины, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 155 солдат в зоне действий группировки "Восток"