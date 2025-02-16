https://ria.ru/20250216/volodin-1999646242.html
Международные институты ждут серьезные изменения, заявил Володин
Международные институты ждут серьезные изменения, заявил Володин - РИА Новости, 16.02.2025
Международные институты ждут серьезные изменения, заявил Володин
Европейский союз и его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения, происходить они будут болезненно, процесс будут... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T09:22:00+03:00
2025-02-16T09:22:00+03:00
2025-02-16T09:27:00+03:00
евросоюз
мюнхен
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европейский союз и его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьезные изменения, происходить они будут болезненно, процесс будут сопровождать конфликты и кризисные явления, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале."Анализируя происходящее в Мюнхене, можно с уверенностью сказать: Европейский союз, его международные институты, в том числе парламентские, ждут серьёзные изменения. Происходить они будут непросто, болезненно. Можно говорить о конфликтах и кризисных явлениях, которые будут сопровождать этот процесс", - написал Володин.Председатель Госдумы отметил, что демократические процедуры во многих странах Евросоюза стали носить декоративный характер. По его словам, в общеевропейских структурах о них давно забыли и игнорируют."Поэтому здоровым силам, которые реализуют запрос общества на обновление власти, будет непросто. Им станут создавать всевозможные препятствия, не давая пройти через процедуру выборов. Как это было в Румынии в ходе президентской кампании. Или во Франции и в Германии, когда побеждали неугодные политические партии. Но изменения неизбежны", - добавил Володин.
https://ria.ru/20250216/evropa-1999632737.html
мюнхен
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евросоюз, мюнхен, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Евросоюз, Мюнхен, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Международные институты ждут серьезные изменения, заявил Володин
Володин: Евросоюз и его международные институты ждут значительные изменения