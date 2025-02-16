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Володин прокомментировал выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
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09:11 16.02.2025 (обновлено: 09:27 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/volodin-1999645558.html
Володин прокомментировал выступление Вэнса в Мюнхене
Володин прокомментировал выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
Володин прокомментировал выступление Вэнса в Мюнхене
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем выступлении на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в европейский странах, но ее участники... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T09:11:00+03:00
2025-02-16T09:27:00+03:00
европа
в мире
сша
мюнхен
россия
вячеслав володин
госдума рф
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем выступлении на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в европейский странах, но ее участники оказались не готовы услышать правду о себе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.В пятницу, выступая в Мюнхене, Вэнс среди прочего заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Евросоюза, главная угроза внутри, что кризис Европы - следствие ее собственных решений."От других отличалось выступление вице-президента США Вэнса, который дал объективную оценку происходящему в европейских странах. Но был не поддержан. Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе", - написал Володин.По его мнению, все последующие заявления, сделанные главами европейских государств, показали, что вице-президент США вызвал у них лишь приступ раздражения и злости."Они не могли скрыть своих негативных эмоций. Но это неудивительно. Они были ярыми сторонниками другого кандидата на выборах в США", - добавил председатель Госдумы.
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европа, в мире, сша, мюнхен, россия, вячеслав володин, госдума рф, мюнхенская конференция по безопасности
Европа, В мире, США, Мюнхен, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Мюнхенская конференция по безопасности
Володин прокомментировал выступление Вэнса в Мюнхене

Володин: Вэнс на выступлении в Мюнхене объективно оценил происходящее в Европе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем выступлении на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в европейский странах, но ее участники оказались не готовы услышать правду о себе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
В пятницу, выступая в Мюнхене, Вэнс среди прочего заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Евросоюза, главная угроза внутри, что кризис Европы - следствие ее собственных решений.
"От других отличалось выступление вице-президента США Вэнса, который дал объективную оценку происходящему в европейских странах. Но был не поддержан. Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе", - написал Володин.
По его мнению, все последующие заявления, сделанные главами европейских государств, показали, что вице-президент США вызвал у них лишь приступ раздражения и злости.
"Они не могли скрыть своих негативных эмоций. Но это неудивительно. Они были ярыми сторонниками другого кандидата на выборах в США", - добавил председатель Госдумы.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
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ЕвропаВ миреСШАМюнхенРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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