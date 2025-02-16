https://ria.ru/20250216/volodin-1999645558.html

Володин прокомментировал выступление Вэнса в Мюнхене

Володин прокомментировал выступление Вэнса в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025

Володин прокомментировал выступление Вэнса в Мюнхене

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем выступлении на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в европейский странах, но ее участники... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T09:11:00+03:00

2025-02-16T09:11:00+03:00

2025-02-16T09:27:00+03:00

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мюнхен

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госдума рф

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс в своем выступлении на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в европейский странах, но ее участники оказались не готовы услышать правду о себе, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.В пятницу, выступая в Мюнхене, Вэнс среди прочего заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Евросоюза, главная угроза внутри, что кризис Европы - следствие ее собственных решений."От других отличалось выступление вице-президента США Вэнса, который дал объективную оценку происходящему в европейских странах. Но был не поддержан. Участники конференции оказались не готовы услышать правду о себе", - написал Володин.По его мнению, все последующие заявления, сделанные главами европейских государств, показали, что вице-президент США вызвал у них лишь приступ раздражения и злости."Они не могли скрыть своих негативных эмоций. Но это неудивительно. Они были ярыми сторонниками другого кандидата на выборах в США", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250215/vens-1999588750.html

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