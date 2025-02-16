Volkswagen хочет добиваться исключений для концерна в случае пошлин США
Volkswagen хочет обсудить с США исключения для концерна в свете введения пошлин
© AP Photo / Erik SchelzigСборка автомобилей на заводе Volkswagen в США
© AP Photo / Erik Schelzig
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen в США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует договариваться с администрацией американского президента Дональда Трампа об исключениях в случае введения США пошлин в отношении Евросоюза, заявил глава фирмы Оливер Блуме.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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"Предприятия, которые активно работают в регионе, которые туда инвестируют, которые способствуют созданию добавленной стоимости, которые способствуют созданию рабочих мест, их тоже должны принимать во внимание в этом месте, (предоставляя - ред.) преимущества в (вопросах – ред.) пошлин… Поэтому мы скоро также будем устанавливать контакт с правительством Трампа", - сообщил Блуме в интервью телеканалу ZDF.
Он напомнил, что концерн инвестирует большие суммы в развитие своих фабрик в США и расширение производства, поэтому может рассчитывать на получение преимуществ.
На текущий момент крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen, которому принадлежат такие автобренды, как Porsche, Audi и Skoda, переживает падение продаж в условиях растущей конкуренции со стороны компаний КНР. Руководство немецкого автогиганта планировало закрыть несколько заводов, однако столкнулось с сопротивлением со стороны профсоюзов.