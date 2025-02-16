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Volkswagen хочет добиваться исключений для концерна в случае пошлин США - РИА Новости, 16.02.2025
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23:20 16.02.2025 (обновлено: 23:23 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/volkswagen-1999726842.html
Volkswagen хочет добиваться исключений для концерна в случае пошлин США
Volkswagen хочет добиваться исключений для концерна в случае пошлин США - РИА Новости, 16.02.2025
Volkswagen хочет добиваться исключений для концерна в случае пошлин США
Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует договариваться с администрацией американского президента Дональда Трампа об исключениях в случае введения США пошлин в РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует договариваться с администрацией американского президента Дональда Трампа об исключениях в случае введения США пошлин в отношении Евросоюза, заявил глава фирмы Оливер Блуме. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Предприятия, которые активно работают в регионе, которые туда инвестируют, которые способствуют созданию добавленной стоимости, которые способствуют созданию рабочих мест, их тоже должны принимать во внимание в этом месте, (предоставляя - ред.) преимущества в (вопросах – ред.) пошлин… Поэтому мы скоро также будем устанавливать контакт с правительством Трампа", - сообщил Блуме в интервью телеканалу ZDF. Он напомнил, что концерн инвестирует большие суммы в развитие своих фабрик в США и расширение производства, поэтому может рассчитывать на получение преимуществ. На текущий момент крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen, которому принадлежат такие автобренды, как Porsche, Audi и Skoda, переживает падение продаж в условиях растущей конкуренции со стороны компаний КНР. Руководство немецкого автогиганта планировало закрыть несколько заводов, однако столкнулось с сопротивлением со стороны профсоюзов.
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сша
китай
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авто, сша, китай, дональд трамп, volkswagen group, skoda auto, volkswagen touareg, porsche panamera, audi a8, экономика
Авто, США, Китай, Дональд Трамп, Volkswagen Group, Skoda Auto, Volkswagen Touareg, Porsche Panamera, Audi A8, Экономика
Volkswagen хочет добиваться исключений для концерна в случае пошлин США

Volkswagen хочет обсудить с США исключения для концерна в свете введения пошлин

© AP Photo / Erik SchelzigСборка автомобилей на заводе Volkswagen в США
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen в США - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Erik Schelzig
Сборка автомобилей на заводе Volkswagen в США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует договариваться с администрацией американского президента Дональда Трампа об исключениях в случае введения США пошлин в отношении Евросоюза, заявил глава фирмы Оливер Блуме.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
«
"Предприятия, которые активно работают в регионе, которые туда инвестируют, которые способствуют созданию добавленной стоимости, которые способствуют созданию рабочих мест, их тоже должны принимать во внимание в этом месте, (предоставляя - ред.) преимущества в (вопросах – ред.) пошлин… Поэтому мы скоро также будем устанавливать контакт с правительством Трампа", - сообщил Блуме в интервью телеканалу ZDF.
Он напомнил, что концерн инвестирует большие суммы в развитие своих фабрик в США и расширение производства, поэтому может рассчитывать на получение преимуществ.
На текущий момент крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen, которому принадлежат такие автобренды, как Porsche, Audi и Skoda, переживает падение продаж в условиях растущей конкуренции со стороны компаний КНР. Руководство немецкого автогиганта планировало закрыть несколько заводов, однако столкнулось с сопротивлением со стороны профсоюзов.
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АвтоСШАКитайДональд ТрампVolkswagen GroupSkoda AutoVolkswagen TouaregPorsche PanameraAudi A8Экономика
 
 
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