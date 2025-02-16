https://ria.ru/20250216/volkswagen-1999726842.html

Volkswagen хочет добиваться исключений для концерна в случае пошлин США

Volkswagen хочет добиваться исключений для концерна в случае пошлин США - РИА Новости, 16.02.2025

Volkswagen хочет добиваться исключений для концерна в случае пошлин США

Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует договариваться с администрацией американского президента Дональда Трампа об исключениях в случае введения США пошлин в РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:20:00+03:00

2025-02-16T23:20:00+03:00

2025-02-16T23:23:00+03:00

авто

сша

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volkswagen group

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует договариваться с администрацией американского президента Дональда Трампа об исключениях в случае введения США пошлин в отношении Евросоюза, заявил глава фирмы Оливер Блуме. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. Представитель Еврокомиссии позднее сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения. "Предприятия, которые активно работают в регионе, которые туда инвестируют, которые способствуют созданию добавленной стоимости, которые способствуют созданию рабочих мест, их тоже должны принимать во внимание в этом месте, (предоставляя - ред.) преимущества в (вопросах – ред.) пошлин… Поэтому мы скоро также будем устанавливать контакт с правительством Трампа", - сообщил Блуме в интервью телеканалу ZDF. Он напомнил, что концерн инвестирует большие суммы в развитие своих фабрик в США и расширение производства, поэтому может рассчитывать на получение преимуществ. На текущий момент крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen, которому принадлежат такие автобренды, как Porsche, Audi и Skoda, переживает падение продаж в условиях растущей конкуренции со стороны компаний КНР. Руководство немецкого автогиганта планировало закрыть несколько заводов, однако столкнулось с сопротивлением со стороны профсоюзов.

https://ria.ru/20250116/volkswagen-1994092191.html

сша

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, сша, китай, дональд трамп, volkswagen group, skoda auto, volkswagen touareg, porsche panamera, audi a8, экономика