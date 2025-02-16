https://ria.ru/20250216/vens-1999729242.html

Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте

Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте - РИА Новости, 16.02.2025

Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя эпизод из интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS, удивился предположению телеведущей о том, что к... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:46:00+03:00

2025-02-16T23:46:00+03:00

2025-02-16T23:47:00+03:00

в мире

сша

германия

марко рубио

мюнхенская конференция по безопасности

холокост

джеймс дэвид вэнс

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя эпизод из интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS, удивился предположению телеведущей о том, что к геноциду могла привести свобода слова. Во время интервью госсекретаря Рубио телеканалу ведущая попросила прокомментировать речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она заявила, что свобода слова привела к холокосту. Рубио на это заявил, что в гитлеровской Германии такой свободы как раз не было. "Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?" - написал Вэнс в соцсети Х.

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в мире, сша, германия, марко рубио, мюнхенская конференция по безопасности, холокост, джеймс дэвид вэнс