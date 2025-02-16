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Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте - РИА Новости, 16.02.2025
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23:46 16.02.2025 (обновлено: 23:47 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/vens-1999729242.html
Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте
Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте - РИА Новости, 16.02.2025
Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя эпизод из интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS, удивился предположению телеведущей о том, что к... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:46:00+03:00
2025-02-16T23:47:00+03:00
в мире
сша
германия
марко рубио
мюнхенская конференция по безопасности
холокост
джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя эпизод из интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS, удивился предположению телеведущей о том, что к геноциду могла привести свобода слова. Во время интервью госсекретаря Рубио телеканалу ведущая попросила прокомментировать речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она заявила, что свобода слова привела к холокосту. Рубио на это заявил, что в гитлеровской Германии такой свободы как раз не было. "Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?" - написал Вэнс в соцсети Х.
https://ria.ru/20250216/vens-1999640410.html
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в мире, сша, германия, марко рубио, мюнхенская конференция по безопасности, холокост, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Германия, Марко Рубио, Мюнхенская конференция по безопасности, Холокост, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте

Вэнс удивился после слов телеведущей о причастности свободы слова к холокосту

© AP Photo / Stefan JeremiahДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Stefan Jeremiah
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя эпизод из интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS, удивился предположению телеведущей о том, что к геноциду могла привести свобода слова.
Во время интервью госсекретаря Рубио телеканалу ведущая попросила прокомментировать речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она заявила, что свобода слова привела к холокосту. Рубио на это заявил, что в гитлеровской Германии такой свободы как раз не было.
"Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?" - написал Вэнс в соцсети Х.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене
Вчера, 07:02
 
В миреСШАГерманияМарко РубиоМюнхенская конференция по безопасностиХолокостДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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