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Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте
Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте - РИА Новости, 16.02.2025
Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя эпизод из интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS, удивился предположению телеведущей о том, что к... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:46:00+03:00
2025-02-16T23:46:00+03:00
2025-02-16T23:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя эпизод из интервью госсекретаря Марко Рубио телеканалу CBS, удивился предположению телеведущей о том, что к геноциду могла привести свобода слова. Во время интервью госсекретаря Рубио телеканалу ведущая попросила прокомментировать речь Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Она заявила, что свобода слова привела к холокосту. Рубио на это заявил, что в гитлеровской Германии такой свободы как раз не было. "Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?" - написал Вэнс в соцсети Х.
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в мире, сша, германия, марко рубио, мюнхенская конференция по безопасности, холокост, джеймс дэвид вэнс
В мире, США, Германия, Марко Рубио, Мюнхенская конференция по безопасности, Холокост, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнса удивило заявление телеведущей о холокосте
Вэнс удивился после слов телеведущей о причастности свободы слова к холокосту