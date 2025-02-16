Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/vens-1999640410.html
В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене
В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025
В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене
Заявления вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые он произнес с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, стали ударом по фундаментальным основам... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T07:02:00+03:00
2025-02-16T07:02:00+03:00
в мире
европа
сша
украина
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453602_312:65:3072:1617_1920x0_80_0_0_7bee981e0eee0e8158b91dc82c11e5a2.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявления вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые он произнес с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, стали ударом по фундаментальным основам Европейского Союза, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник."Это была атака необузданной ярости во имя свободы слова, которая обнажила давнюю враждебность, которую (Президент США — Прим. ред.) Дональд Трамп и его самые высокопоставленные помощники испытывают к Европейскому союзу", — говорится в материале.По данным издания, Вэнс не только обозначил новые контуры политики Белого дома в отношении Европы, но и "разрушил иллюзию" того, что Соединенные Штаты всегда будут вмешиваться в случае необходимости.Источник агентства назвал такой шаг "фундаментальной атакой" на ценности Европы и переломным моментом в отношениях между США и странами Европы."Европа теперь оказалась в отчаянной гонке за согласование планов по безопасности Украины в случае мирного соглашения, поскольку Трамп уже спешит начать переговоры с Россией", — объяснил автор статьи.В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999638924.html
https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html
https://ria.ru/20250215/kellog-1999617188.html
европа
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999453602_632:0:2813:1636_1920x0_80_0_0_5882ff9d83f8d5790a69c8f7ff8baec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, украина, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Украина, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене

Bloomberg назвало заявления Вэнса в Мюнхене атакой на европейские ценности

© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявления вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые он произнес с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, стали ударом по фундаментальным основам Европейского Союза, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«
"Это была атака необузданной ярости во имя свободы слова, которая обнажила давнюю враждебность, которую (Президент США — Прим. ред.) Дональд Трамп и его самые высокопоставленные помощники испытывают к Европейскому союзу", — говорится в материале.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
СМИ: на конференции в Мюнхене раздался крик Зеленского
06:05
По данным издания, Вэнс не только обозначил новые контуры политики Белого дома в отношении Европы, но и "разрушил иллюзию" того, что Соединенные Штаты всегда будут вмешиваться в случае необходимости.
Источник агентства назвал такой шаг "фундаментальной атакой" на ценности Европы и переломным моментом в отношениях между США и странами Европы.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
"Мрачнее тучи": Пушков поставил Бербок на место после слов о России
04:15
"Европа теперь оказалась в отчаянной гонке за согласование планов по безопасности Украины в случае мирного соглашения, поскольку Трамп уже спешит начать переговоры с Россией", — объяснил автор статьи.
В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Келлог рассказал, чего ждет от России при урегулировании на Украине
Вчера, 21:13
 
В миреЕвропаСШАУкраинаДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала