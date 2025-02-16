https://ria.ru/20250216/vens-1999640410.html

В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене

В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене - РИА Новости, 16.02.2025

В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене

Заявления вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые он произнес с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, стали ударом по фундаментальным основам... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T07:02:00+03:00

2025-02-16T07:02:00+03:00

2025-02-16T07:02:00+03:00

в мире

европа

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дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявления вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые он произнес с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, стали ударом по фундаментальным основам Европейского Союза, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник."Это была атака необузданной ярости во имя свободы слова, которая обнажила давнюю враждебность, которую (Президент США — Прим. ред.) Дональд Трамп и его самые высокопоставленные помощники испытывают к Европейскому союзу", — говорится в материале.По данным издания, Вэнс не только обозначил новые контуры политики Белого дома в отношении Европы, но и "разрушил иллюзию" того, что Соединенные Штаты всегда будут вмешиваться в случае необходимости.Источник агентства назвал такой шаг "фундаментальной атакой" на ценности Европы и переломным моментом в отношениях между США и странами Европы."Европа теперь оказалась в отчаянной гонке за согласование планов по безопасности Украины в случае мирного соглашения, поскольку Трамп уже спешит начать переговоры с Россией", — объяснил автор статьи.В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250216/zelenskiy-1999638924.html

https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html

https://ria.ru/20250215/kellog-1999617188.html

европа

сша

украина

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в мире, европа, сша, украина, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности