В США рассказали о "необузданной ярости" Вэнса на конференции в Мюнхене
Bloomberg назвало заявления Вэнса в Мюнхене атакой на европейские ценности
© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Matthias Schrader
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Заявления вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые он произнес с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, стали ударом по фундаментальным основам Европейского Союза, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
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"Это была атака необузданной ярости во имя свободы слова, которая обнажила давнюю враждебность, которую (Президент США — Прим. ред.) Дональд Трамп и его самые высокопоставленные помощники испытывают к Европейскому союзу", — говорится в материале.
По данным издания, Вэнс не только обозначил новые контуры политики Белого дома в отношении Европы, но и "разрушил иллюзию" того, что Соединенные Штаты всегда будут вмешиваться в случае необходимости.
Источник агентства назвал такой шаг "фундаментальной атакой" на ценности Европы и переломным моментом в отношениях между США и странами Европы.
"Европа теперь оказалась в отчаянной гонке за согласование планов по безопасности Украины в случае мирного соглашения, поскольку Трамп уже спешит начать переговоры с Россией", — объяснил автор статьи.
В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.