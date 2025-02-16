https://ria.ru/20250216/ukraina-1999726071.html

В Раде рассказали, когда на Украине возможно провести выборы

В Раде рассказали, когда на Украине возможно провести выборы - РИА Новости, 16.02.2025

В Раде рассказали, когда на Украине возможно провести выборы

Выборы на Украине могут пройти не ранее, чем через полгода после отмены военного положения, заявил глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:06:00+03:00

2025-02-16T23:06:00+03:00

2025-02-16T23:06:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

давид арахамия

верховная рада украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выборы на Украине могут пройти не ранее, чем через полгода после отмены военного положения, заявил глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко* заявил, что выборы президента страны пройдут 26 октября 2025 года. По его словам, подготовка к выборам уже началась. "Во-первых выборы во время военного положения невозможны. А во-вторых, в рамках "Диалога Жана Моне" лидеры всех фракций и групп заключили соглашения, что выборы состоятся не ранее, чем через шесть месяцев после окончания военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Арахамии. В конце ноября 2023 года все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения. Указанная позиция была зафиксирована документом под названием "Выводы, принятые во время девятого "Диалога Жана Моне". Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, в частности, указал он, это вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей. Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250213/tramp-1998981469.html

https://ria.ru/20250203/zelenskiy-1997129147.html

https://ria.ru/20250202/vybory-1996898513.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, давид арахамия, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)