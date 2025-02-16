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Bloomberg: США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией - РИА Новости, 16.02.2025
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21:58 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999721957.html
Bloomberg: США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией
Bloomberg: США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией - РИА Новости, 16.02.2025
Bloomberg: США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией
Вашингтон предложил Киеву сделку по полезным ископаемым, но не гарантировал, что Украине позволят участвовать в переговорах между США и РФ о прекращении... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:58:00+03:00
2025-02-16T21:58:00+03:00
в мире
украина
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дональд трамп
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вашингтон предложил Киеву сделку по полезным ископаемым, но не гарантировал, что Украине позволят участвовать в переговорах между США и РФ о прекращении конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США предложили Украине одностороннюю сделку по обеспечению доступа к украинским редкоземельным минералам после войны, но не гарантировали, что Украине будет разрешено участвовать в мирных переговорах между США и Россией о прекращении войны", - говорится в материале агентства. Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым Украины. По словам Зеленского, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины". В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
https://ria.ru/20250213/ssha-1999002797.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Bloomberg: США не гарантировали Киеву участие в переговорах с Россией

Bloomberg: США не гарантировали, что Киев будет участвовать в переговорах с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вашингтон предложил Киеву сделку по полезным ископаемым, но не гарантировал, что Украине позволят участвовать в переговорах между США и РФ о прекращении конфликта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"США предложили Украине одностороннюю сделку по обеспечению доступа к украинским редкоземельным минералам после войны, но не гарантировали, что Украине будет разрешено участвовать в мирных переговорах между США и Россией о прекращении войны", - говорится в материале агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
США наконец-то сделали Зеленскому по-настоящему больно
13 февраля, 08:00
Ранее Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Вашингтона к полезным ископаемым Украины. По словам Зеленского, подписание предложенного документа "не в интересах суверенной Украины".
В пятницу газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В офисе Зеленского рассказали о переговорах с США по полезным ископаемым
13 февраля, 17:17
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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