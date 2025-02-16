https://ria.ru/20250216/ukraina-1999720428.html

Советник президента США выступил с заявлением о конфликте на Украине

Советник президента США выступил с заявлением о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.02.2025

Советник президента США выступил с заявлением о конфликте на Украине

Украинский конфликт не может закончиться на поле боевых действий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц телеканалу Fox News. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T21:35:00+03:00

2025-02-16T21:35:00+03:00

2025-02-16T21:35:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинский конфликт не может закончиться на поле боевых действий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц телеканалу Fox News."Президент Трамп четко дал понять, что этому необходимо положить конец. Есть несколько ключевых условий, которые определят ход переговоров. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное окончание конфликта. Во-вторых, он не может завершиться на поле боя", — сказал он.Уолц добавил, что третий и четвертый факторы касаются изменения структуры предоставляемой Киеву американской помощи и экономической интеграции. Чиновник также подчеркнул, что вопросы долгосрочных гарантий безопасности должны быть в ведении Европы.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.

https://ria.ru/20250216/poteri-1999712927.html

https://ria.ru/20250216/peregovory-1999709930.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша, европа