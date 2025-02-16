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Советник президента США выступил с заявлением о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999720428.html
Советник президента США выступил с заявлением о конфликте на Украине
Советник президента США выступил с заявлением о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.02.2025
Советник президента США выступил с заявлением о конфликте на Украине
Украинский конфликт не может закончиться на поле боевых действий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц телеканалу Fox News. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T21:35:00+03:00
2025-02-16T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинский конфликт не может закончиться на поле боевых действий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц телеканалу Fox News."Президент Трамп четко дал понять, что этому необходимо положить конец. Есть несколько ключевых условий, которые определят ход переговоров. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное окончание конфликта. Во-вторых, он не может завершиться на поле боя", — сказал он.Уолц добавил, что третий и четвертый факторы касаются изменения структуры предоставляемой Киеву американской помощи и экономической интеграции. Чиновник также подчеркнул, что вопросы долгосрочных гарантий безопасности должны быть в ведении Европы.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
https://ria.ru/20250216/poteri-1999712927.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Европа
Советник президента США выступил с заявлением о конфликте на Украине

Уолц заявил о невозможности решения конфликта на Украине на поле боя

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteМайк Уолц
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Майк Уолц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украинский конфликт не может закончиться на поле боевых действий, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц телеканалу Fox News.
"Президент Трамп четко дал понять, что этому необходимо положить конец. Есть несколько ключевых условий, которые определят ход переговоров. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное окончание конфликта. Во-вторых, он не может завершиться на поле боя", — сказал он.
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Уолц добавил, что третий и четвертый факторы касаются изменения структуры предоставляемой Киеву американской помощи и экономической интеграции. Чиновник также подчеркнул, что вопросы долгосрочных гарантий безопасности должны быть в ведении Европы.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАЕвропа
 
 
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