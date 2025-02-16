https://ria.ru/20250216/ukraina-1999709815.html

В ЕС работают над новым пакетом военной помощи Украине, пишет Bloomberg

В ЕС работают над новым пакетом военной помощи Украине, пишет Bloomberg - РИА Новости, 16.02.2025

В ЕС работают над новым пакетом военной помощи Украине, пишет Bloomberg

Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению оборонных расходов своих стран, а также помощи Киеву, он будет анонсирован после... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T20:14:00+03:00

2025-02-16T20:14:00+03:00

2025-02-16T20:27:00+03:00

украина

киев

евросоюз

россия

владимир зеленский

владимир путин

верховная рада украины

дональд трамп

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению оборонных расходов своих стран, а также помощи Киеву, он будет анонсирован после выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержки Киева, поскольку президент (США - ред.) Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении войны на Украине. Планы расходов не будут объявлены до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разжигания разногласий перед голосованием", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в правительственных кругах.Агентство отмечает, европейские чиновники обеспокоены, что Владимира Зеленского могут подтолкнуть к "катастрофической сделке", если они быстро не придумают план оказания ему военной поддержки.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html

https://ria.ru/20250216/tramp-1999707602.html

украина

киев

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, евросоюз, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, дональд трамп, нато