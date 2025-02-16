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Спецпосланник США назвал первостепенный шаг в решении украинского конфликта - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 16.02.2025 (обновлено: 19:09 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999703169.html
Спецпосланник США назвал первостепенный шаг в решении украинского конфликта
Спецпосланник США назвал первостепенный шаг в решении украинского конфликта - РИА Новости, 16.02.2025
Спецпосланник США назвал первостепенный шаг в решении украинского конфликта
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на вопрос о том, ожидают ли США "территориальных уступок" от Украины, заявил, что сначала речь... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:56:00+03:00
2025-02-16T19:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на вопрос о том, ожидают ли США "территориальных уступок" от Украины, заявил, что сначала речь пойдет о "строительстве доверия" с РФ."Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250216/ssha-1999702526.html
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в мире, украина, сша, россия, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Саудовская Аравия
Спецпосланник США назвал первостепенный шаг в решении украинского конфликта

Уиткофф об уступках от Украины: сначала речь пойдет о создании доверия с Россией

© AP Photo / Evan VucciСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на вопрос о том, ожидают ли США "территориальных уступок" от Украины, заявил, что сначала речь пойдет о "строительстве доверия" с РФ.
"Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Вчера, 18:50
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампСаудовская Аравия
 
 
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