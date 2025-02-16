На Западе одной фразой описали цель Украины в конфликте с Россией
Экс-депутат ЕП Уоллес: Украина сражается за западный империализм
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Украина в конфликте с Россией сражается за западный империализм, написал бывший депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсети X.
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"Украина борется не за демократию, она сражается за западный империализм", — указал Уоллес.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также разрешение украинского конфликта. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Президенты договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи глав государств во время их телефонного разговора.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия замечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием натовских сил в Европе. В МИД России заявляли, что страна остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.