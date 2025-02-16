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Соглашение по Украине должно отвечать правилам, заявил президент Чехии - РИА Новости, 16.02.2025
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01:30 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999631917.html
Соглашение по Украине должно отвечать правилам, заявил президент Чехии
Соглашение по Украине должно отвечать правилам, заявил президент Чехии - РИА Новости, 16.02.2025
Соглашение по Украине должно отвечать правилам, заявил президент Чехии
Будущее соглашение по Украине должно соответствовать правилам, на которых "стоит мир" – принципам суверенитета, территориальной целостности и уважения... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:30:00+03:00
2025-02-16T01:30:00+03:00
украина
россия
чехия
владимир путин
владимир зеленский
петр павел
евросоюз
нато
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МЮНХЕН, 16 фев – РИА Новости. Будущее соглашение по Украине должно соответствовать правилам, на которых "стоит мир" – принципам суверенитета, территориальной целостности и уважения международного права, заявил президент Чехии Петр Павел в субботу перед отъездом из Мюнхена, где проходила международная конференция по безопасности. "Покидая Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая в основном была посвящена мирным переговорам по Украине и трансатлантическим отношениям, я хотел бы еще раз призвать не поддаваться соблазну заключить мирное соглашение по Украине без оглядки на его содержание... Условия, на которых возникнет мирное соглашение, должны быть, прежде всего, справедливыми для Украины и должны соответствовать правилам, на которых стоит мир. Правила суверенитета, территориальной целостности и уважения международного права", - написал Павел в сети Х. Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999627334.html
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999626603.html
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украина, россия, чехия, владимир путин, владимир зеленский, петр павел, евросоюз, нато, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
Украина, Россия, Чехия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Петр Павел, Евросоюз, НАТО, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Соглашение по Украине должно отвечать правилам, заявил президент Чехии

Павел: соглашение по Украине должно отвечать правилам, на которых стоит мир

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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МЮНХЕН, 16 фев – РИА Новости. Будущее соглашение по Украине должно соответствовать правилам, на которых "стоит мир" – принципам суверенитета, территориальной целостности и уважения международного права, заявил президент Чехии Петр Павел в субботу перед отъездом из Мюнхена, где проходила международная конференция по безопасности.
"Покидая Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая в основном была посвящена мирным переговорам по Украине и трансатлантическим отношениям, я хотел бы еще раз призвать не поддаваться соблазну заключить мирное соглашение по Украине без оглядки на его содержание... Условия, на которых возникнет мирное соглашение, должны быть, прежде всего, справедливыми для Украины и должны соответствовать правилам, на которых стоит мир. Правила суверенитета, территориальной целостности и уважения международного права", - написал Павел в сети Х.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
На Украине заявили, что не направляли переговорщиков в Саудовскую Аравию
Вчера, 23:30
Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать".
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте в Мюнхене поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Британии сделали тревожное заявление о мирном процессе по Украине
Вчера, 23:20
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Глава дипломатии ЕС настаивает на продолжении военных действий на Украине
Вчера, 22:38
 
УкраинаРоссияЧехияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПетр ПавелЕвросоюзНАТОВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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