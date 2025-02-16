https://ria.ru/20250216/tusk-1999672709.html

Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции

Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции - РИА Новости, 16.02.2025

Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции

Премьер-министр Польши Дональд Туск крайне нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:09:00+03:00

2025-02-16T14:09:00+03:00

2025-02-16T21:17:00+03:00

в мире

европа

польша

мюнхен

дональд туск

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАРШАВА, 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск крайне нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности. "Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая пинакотека. Как историк и политик единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен — никогда больше", — написал Туск на платформе Х.В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.

https://ria.ru/20250216/myunkhen-1999622185.html

европа

польша

мюнхен

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Наталья Макарова

в мире, европа, польша, мюнхен, дональд туск, мюнхенская конференция по безопасности