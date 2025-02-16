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Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции - РИА Новости, 16.02.2025
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14:09 16.02.2025 (обновлено: 21:17 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/tusk-1999672709.html
Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции
Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции - РИА Новости, 16.02.2025
Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции
Премьер-министр Польши Дональд Туск крайне нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:09:00+03:00
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в мире
европа
польша
мюнхен
дональд туск
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАРШАВА, 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск крайне нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности. &quot;Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая пинакотека. Как историк и политик единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен — никогда больше&quot;, — написал Туск на платформе Х.В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
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в мире, европа, польша, мюнхен, дональд туск, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, Польша, Мюнхен, Дональд Туск, Мюнхенская конференция по безопасности
Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции

Премьер Польши Туск остался недоволен результатами Мюнхенской конференции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск крайне нервно отреагировал на результаты Мюнхенской конференции по безопасности.
«

"Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая пинакотека. Как историк и политик единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен — никогда больше", — написал Туск на платформе Х.

В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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В миреЕвропаПольшаМюнхенДональд ТускМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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