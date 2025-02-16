В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской области Украины
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, воздушную тревогу в Киевской области объявили в 23.32 мск.
Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в части Черкасской, а также Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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