https://ria.ru/20250216/trevoga-1999729400.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.02.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:50:00+03:00

2025-02-16T23:50:00+03:00

2025-02-16T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушную тревогу в Киевской области объявили в 23.32 мск. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в части Черкасской, а также Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Наталья Макарова

в мире, киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины