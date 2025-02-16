https://ria.ru/20250216/trevoga-1999641193.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.02.2025
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T07:45:00+03:00
2025-02-16T07:45:00+03:00
2025-02-16T07:45:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 7.18 (по мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Через некоторое время – в Черниговской и Полтавской. С вечера субботы тревога звучит в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, сумская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины власти объявили воздушную тревогу