https://ria.ru/20250216/trevoga-1999629198.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.02.2025
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях, а также на западе Черкасской области Украины,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T00:06:00+03:00
2025-02-16T00:06:00+03:00
2025-02-16T00:06:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях, а также на западе Черкасской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, последней тревога была объявлена в Кировоградской области - в 23.52 мск, дольше всего сигнал тревоги звучит в Сумской области - уже почти два часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, кировоградская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Кировоградская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще шести областях Украины власти объявили воздушную тревогу