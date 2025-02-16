https://ria.ru/20250216/tramp-1999707602.html

Bloomberg озвучило дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине

Bloomberg озвучило дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 16.02.2025

Bloomberg озвучило дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T19:48:00+03:00

2025-02-16T19:48:00+03:00

2025-02-16T20:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в правительственных кругах.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250216/ukraina-1999703169.html

https://ria.ru/20250216/ssha-1999702526.html

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украина, в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, верховная рада украины