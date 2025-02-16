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Bloomberg озвучило дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 16.02.2025 (обновлено: 20:00 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/tramp-1999707602.html
Bloomberg озвучило дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине
Bloomberg озвучило дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине - РИА Новости, 16.02.2025
Bloomberg озвучило дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T19:48:00+03:00
2025-02-16T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в правительственных кругах.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250216/ukraina-1999703169.html
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украина, в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Верховная Рада Украины
Bloomberg озвучило дедлайн Трампа для прекращения огня на Украине

Bloomberg: Трамп хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Спецпосланник США назвал первостепенный шаг в решении украинского конфликта
Вчера, 18:56
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине
Вчера, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВерховная Рада Украины
 
 
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