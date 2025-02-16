Трамп может поддержать иск против принца Гарри в суде, пишет Daily Mail
Daily Mail: Трамп поддержит иск против принца Гарри, если его уличат во лжи
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, поддержит судебное преследование британского принца Гарри, если подтвердится, что тот принимал наркотики и потому незаконно получил разрешение на пребывание в стране, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванный источник, близкий к Трампу.
Ранее американский президент заявил, что он не заинтересован в депортации принца Гарри из страны. Как отмечал ранее телеканал GB News, которому Трамп давал интервью в марте 2024 года, признание принца Гарри в том, что он принимал наркотики, может стать юридическим основанием для его депортации из страны.
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"Трамп ясно дал понять, что если окажется, что Гарри сказал неправду при оформлении визы, то его могут привлечь к ответственности... Трамп заявил, что не будет депортировать Гарри, но, несомненно, он поддержит судебное преследование", - приводит газета слова источника.
Как сообщил источник газеты, новая генпрокурор США Пэм Бонди ожидает, что дело принца Гарри будет рассматриваться так же, как и дело любого другого мигранта в США, вне зависимости от его происхождения.
В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов. В июне министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки предписанию суда отказалось подтвердить или опровергнуть наличие записей о потенциально незаконном въезде принца Гарри в страну. Как отмечает газета, Трамп был "разъярен" тем, что администрация президента США Джо Байдена "защищает Гарри", не предоставляя суду необходимые документы.
В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.
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