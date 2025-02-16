https://ria.ru/20250216/tramp-1999698417.html

Трамп может поддержать иск против принца Гарри в суде, пишет Daily Mail

Трамп может поддержать иск против принца Гарри в суде, пишет Daily Mail - РИА Новости, 16.02.2025

Трамп может поддержать иск против принца Гарри в суде, пишет Daily Mail

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, поддержит судебное преследование британского принца Гарри, если подтвердится, что тот принимал наркотики и потому... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T18:04:00+03:00

2025-02-16T18:04:00+03:00

2025-02-16T18:04:00+03:00

в мире

сша

великобритания

дональд трамп

джо байден

меган маркл

heritage foundation

министерство внутренней безопасности сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/73/1563617305_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3fadb176a8f78a084b5f52be85061f2a.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, поддержит судебное преследование британского принца Гарри, если подтвердится, что тот принимал наркотики и потому незаконно получил разрешение на пребывание в стране, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванный источник, близкий к Трампу. Ранее американский президент заявил, что он не заинтересован в депортации принца Гарри из страны. Как отмечал ранее телеканал GB News, которому Трамп давал интервью в марте 2024 года, признание принца Гарри в том, что он принимал наркотики, может стать юридическим основанием для его депортации из страны. "Трамп ясно дал понять, что если окажется, что Гарри сказал неправду при оформлении визы, то его могут привлечь к ответственности... Трамп заявил, что не будет депортировать Гарри, но, несомненно, он поддержит судебное преследование", - приводит газета слова источника. Как сообщил источник газеты, новая генпрокурор США Пэм Бонди ожидает, что дело принца Гарри будет рассматриваться так же, как и дело любого другого мигранта в США, вне зависимости от его происхождения. В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов. В июне министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки предписанию суда отказалось подтвердить или опровергнуть наличие записей о потенциально незаконном въезде принца Гарри в страну. Как отмечает газета, Трамп был "разъярен" тем, что администрация президента США Джо Байдена "защищает Гарри", не предоставляя суду необходимые документы. В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.

https://ria.ru/20250118/tramp-1994383881.html

https://ria.ru/20240818/velikobritaniya-1966864868.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден, меган маркл, heritage foundation, министерство внутренней безопасности сша