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Заявления Трампа показывают его стремление к миру, считает Песков - РИА Новости, 16.02.2025
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12:20 16.02.2025 (обновлено: 12:33 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/tramp-1999659764.html
Заявления Трампа показывают его стремление к миру, считает Песков
Заявления Трампа показывают его стремление к миру, считает Песков - РИА Новости, 16.02.2025
Заявления Трампа показывают его стремление к миру, считает Песков
Заявления президента США Дональда Трампа показывают его приверженность позиции "никакой войны, нужен мир", любому государству это должно импонировать больше,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T12:20:00+03:00
2025-02-16T12:33:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа показывают его приверженность позиции "никакой войны, нужен мир", любому государству это должно импонировать больше, чем позиция предыдущей администрации США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что было с предыдущей администрацией (США - ред.) - никакого диалога, война до конца. Это была официальная позиция предыдущей администрации. Судя по заявлениям президента Трампа: решаем проблемы через диалог, никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, сша
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США
Заявления Трампа показывают его стремление к миру, считает Песков

Песков: заявления Трампа показывают его приверженность позиции "никакой войны"

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа показывают его приверженность позиции "никакой войны, нужен мир", любому государству это должно импонировать больше, чем позиция предыдущей администрации США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что было с предыдущей администрацией (США - ред.) - никакого диалога, война до конца. Это была официальная позиция предыдущей администрации. Судя по заявлениям президента Трампа: решаем проблемы через диалог, никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше", - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста программы Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
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