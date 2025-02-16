https://ria.ru/20250216/tramp-1999652113.html
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 16.02.2025
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:07:00+03:00
2025-02-16T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале репортера."Конструктивный, рабочий, доброжелательный", — сказал он.На уточняющий вопрос, был ли тон доброжелательным с обеих сторон, Песков ответил утвердительно.Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом."Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", — рассказал пресс-секретарь президента.В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250215/mid-1999619187.html
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Песков: тон телефонного разговора Путина и Трампа был конструктивным и доброжелательным
Тон телефонного разговора Путина и Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон, заявил Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину
2025-02-16T11:07
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PT1M09S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, сша
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
Песков: разговор Путина и Трампа был конструктивным и доброжелательным