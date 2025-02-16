https://ria.ru/20250216/tramp-1999652113.html

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 16.02.2025

В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T11:07:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале репортера."Конструктивный, рабочий, доброжелательный", — сказал он.На уточняющий вопрос, был ли тон доброжелательным с обеих сторон, Песков ответил утвердительно.Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом."Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", — рассказал пресс-секретарь президента.В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250215/mid-1999619187.html

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Песков: тон телефонного разговора Путина и Трампа был конструктивным и доброжелательным Тон телефонного разговора Путина и Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон, заявил Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину 2025-02-16T11:07 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, сша