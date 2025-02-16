Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 16.02.2025 (обновлено: 12:25 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/tramp-1999652113.html
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 16.02.2025
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа
Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T11:07:00+03:00
2025-02-16T12:25:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999655788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7e5b88947f91001bf3c4c8ae59c20dc.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале репортера."Конструктивный, рабочий, доброжелательный", — сказал он.На уточняющий вопрос, был ли тон доброжелательным с обеих сторон, Песков ответил утвердительно.Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом.&quot;Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов&quot;, — рассказал пресс-секретарь президента.В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250215/mid-1999619187.html
https://ria.ru/20250216/tramp-1999468176.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Песков: тон телефонного разговора Путина и Трампа был конструктивным и доброжелательным
Тон телефонного разговора Путина и Трампа был конструктивным, рабочим и доброжелательным с обеих сторон, заявил Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину
2025-02-16T11:07
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/10/1999655788_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d47937eb073445c233268854735c3da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дональд трамп, россия, сша
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США
В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа был конструктивным и доброжелательным

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Тон телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа был конструктивным с обеих сторон, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале репортера.
«
"Конструктивный, рабочий, доброжелательный", — сказал он.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Лавров и Рубио провели телефонный разговор
15 февраля, 21:48
На уточняющий вопрос, был ли тон доброжелательным с обеих сторон, Песков ответил утвердительно.
Пресс-секретаря также спросили, кто был рядом с Путиным во время его телефонного разговора с Трампом.
«

"Обычно президент ведет телефонные разговоры и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. Но при необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", — рассказал пресс-секретарь президента.

В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить личные контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Его религию исповедует вся элита: кто тайно управляет Трампом
Вчера, 08:00
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала