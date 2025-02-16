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Его религию исповедует вся элита: кто тайно управляет Трампом

Его религию исповедует вся элита: кто тайно управляет Трампом - РИА Новости, 16.02.2025

Его религию исповедует вся элита: кто тайно управляет Трампом

Техномагнат-гомосексуалист, глава "мафии" и политический философ — за спиной президента США стоит самая влиятельная сила в Западном полушарии. Речь прежде всего РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Техномагнат-гомосексуалист, глава "мафии" и политический философ — за спиной президента США стоит самая влиятельная сила в Западном полушарии. Речь прежде всего об одном человеке. В отличие от Илона Маска, Питер Тиль известен не многим, однако именно он может оказаться "серым кардиналом". О том, кто в Белом доме хозяин, — в материале РИА Новости.Главное — бизнесО масштабе влияния Тиля на Белый дом говорит один факт: его креатура — вице-президент США Джей Ди Вэнс. Они познакомились в 2011 году. Эту встречу Джей Ди называл "одним из важнейших событий в жизни" и признавался, что его взгляды во многом определил Тиль.В последующие годы будущий вице-президент работал в инвестиционной компании Тиля Mithril, чье название взято из любимых книг предпринимателя о Средиземье. На сенатских выборах в 2022-м Вэнс получил от покровителя рекордную сумму, когда-либо выделенную одному кандидату, — 15 миллионов долларов. Как показало время, ставка окупилась сполна.Такие широкие перспективы Тилю открыл бум интернета, поразивший мир на закате прошлого века. Молодой американец немецкого происхождения мечтал создать совершенно уникальный на тот момент способ платежей взамен традиционной системы с бумажными деньгами и чеками. В 1999 году он стал сооснователем известной компании PayPal, которая сегодня управляет онлайн-переводами во многих странах мира.Выходцев из руководства компании (и не только их) называют не иначе как "мафией PayPal", а Питера Тиля — ее "доном". Неудивительно, ведь многие из них впоследствии возглавили множество успешных проектов — от видеохостинга YouTube до систем искусственного интеллекта.Победа Трампа открыла для них двери в Белый дом. Вероятно, Маск никогда бы не занял такое место в политических кругах, не будь он членом "группировки". С Тилем его связывает давнее деловое взаимовыгодное партнерство. Известно, что в 2002-м Маск выручил с акций PayPal 165 миллионов, большую часть которых вложил в SpaceX и Tesla.Молчание АльбионаВпрочем, система интернет-платежей — не единственный деловой интерес Тиля, финансовое состояние которого сегодня оценивают в 11,2 миллиарда долларов. Под впечатлением атаки 11 сентября он также создал систему сбора и обработки данных Palantir. Первым инвестором стало ЦРУ. Сейчас ею пользуются как американские силовые структуры, включая Пентагон, так и коммерческие — например, банки.С началом конфликта на Украине Palantir оказывает поддержку Киеву, в том числе помогает "собирать разведданные, безопасно перемещать войска и точнее нацеливать беспилотники и ракеты". Кроме того, компания предоставляет военную помощь Израилю.Успех в бизнесе открыл Тилю путь в политику. В 2016-м он стал донором Трампа, но позднее об этом жалел. В одном из интервью даже заявил, что больше вообще никого не станет поддерживать на выборах. Однако позднее передумал."Я по-прежнему решительно поддерживаю Трампа и Джей Ди. Я решил не жертвовать деньги на политические цели, но я помогаю им всеми возможными способами", — заявлял Тиль накануне голосования.Известно, что в начале 2024 года предприниматель встретился с тогдашним министром инвестиций Великобритании Домиником Джонсоном. Как пишет Financial Times, Лондон не стал публиковать подробности, поскольку в ходе разговора были озвучены "взгляды Тиля и его подход по важному политическому вопросу". Обнародование якобы могло нанести ущерб американо-британским отношениям.Мафиозный мыслительПросто поддерживать американских политиков Тилю мало. Вот уже 30 лет он открыто позиционирует себя как мыслитель консервативно-либертарианского толка. Политические взгляды миллиардера начали формироваться еще в детстве. Непримиримость к телесными наказаниям и школьной форме привила ему отвращение к единообразию и регламентации, что сделало его последовательным сторонником индивидуализма.На книжной полке юного Тиля с научной фантастикой Айзека Азимова и фэнтези Толкина соседствовали труды идеолога либертарианства Айн Рэнд. В число его кумиров входил 40-й президент США Рональд Рейган, чей жесткий антикоммунизм вызывал у будущего предпринимателя восхищение.Именно в 1980-е в сознании будущего миллиардера укоренилась идея сокращения социальной поддержки общества. По его мнению, свобода и демократия сегодня — несовместимые термины."Начиная с 1920 года значительный рост числа получателей социальной помощи и предоставление избирательного права женщинам — двум категориям населения, которые, как известно, непримиримы к либертарианцам, — превратили понятие "капиталистическая демократия" в оксюморон", — высказался Тиль в 2009-м.В далеком 1995 году Тиль и Дэвид Сакс — "мафиози из PayPal", получивший пост ответственного за ИИ и криптовалюту в администрации Трампа, — написали книгу "Миф о разнообразии", где резко раскритиковали идеи позитивной дискриминации, политкорректности и мультикультурализма. Двадцать лет спустя в эссе "Против эденизма" миллиардер подверг критике зеленую повестку, которая мешает науке и технологиям построить "светлое будущее".Кумир миллионовНесмотря на технократические убеждения, Тиль неоднократно заявлял, что в основе его мировоззрения лежит христианская религия. Вероятно, именно он повлиял на отношение к вере Маска, которое резко изменилось в прошлом году."Я не уверен, что существует какое-то сверхсознание, которое следит за каждым нашим движением, оценивает его по каким-то критериям и решает, попадем ли мы после смерти в то или иное место", — говорил основатель SpaceX в 2013-м. А теперь он утверждает, что "сильно верит в принципы христианства".Особым успехом "тилизм" пользуется в Кремниевой долине. Философия пренебрежения правилами ради прогресса импонирует многим молодым предпринимателям на Западном побережье США. Проводя курсы и тренинги в Стэнфорде, Тиль не просто передавал эстафету новому поколению "технологических атлантов", но и заручался связями. Поэтому в отрасли высоких технологий немало его протеже — солдат "семьи".И неспроста политические мотивы прослеживаются практически во всех трудах и выступлениях миллиардера. "Мафия" PayPal должна оставаться единой в политических взглядах, основанных на воззрениях "дона". Впрочем, миллиардер едва ли сойдется в убеждениях с другими членами Республиканской партии.Будучи противником абортов и поборником американской демографии, Тиль также открытый гей. Он поддерживает организации по защите прав сексуальных меньшинств и борется против запрета однополых браков.У Тиля американский и новозеландский паспорта. Родился он в ФРГ, во Франкфурте-на-Майне, в семье инженера-химика. До переезда в Калифорнию в 1977-м жил в ЮАР и Юго-Западной Африке (современной Намибии).Гей-мигрант не вписывается в традиционные представления о республиканском консервативном истеблишменте. Может быть, именно поэтому Тиль предпочитает оставаться в политической тени, в то время как Маск демонстрирует, что двери Овального кабинета для него всегда открыты.Так что пока Трамп воюет с глубинным государством, за его спиной растет не менее одиозная влиятельная сила, которая пока делает первые шаги. Куда приведет Америку этот секретный эксперимент — большой вопрос.

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в мире, технологии, сша, украина, киев, дональд трамп, илон маск, paypal, spacex