https://ria.ru/20250216/telegraph-1999701192.html
Telegraph рассказала о разворовывании вооружений на Украине
Telegraph рассказала о разворовывании вооружений на Украине - РИА Новости, 16.02.2025
Telegraph рассказала о разворовывании вооружений на Украине
Вооружения и техника, которую Запад поставляет Киеву, пропадает или прибывает в военные части с недостающими деталями, пишет британская газета Telegraph со... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:35:00+03:00
2025-02-16T18:35:00+03:00
2025-02-16T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Вооружения и техника, которую Запад поставляет Киеву, пропадает или прибывает в военные части с недостающими деталями, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники. Источники рассказали газете о случаях коррупции при военной подготовке украинцев на территории Украины. "Грузовики, везущие технику, время от времени пропадают, а партии транспортных средств прибывают в военные части без каких-либо деталей, включая ремни безопасности", - пишет Telegraph. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250216/telegraph-1999676293.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров, НАТО, Великобритания
Telegraph рассказала о разворовывании вооружений на Украине
Telegraph: поставляемые Киеву западные вооружения и техника пропадают