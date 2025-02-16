https://ria.ru/20250216/telegraph-1999676293.html
В Великобритании сделали неожиданное заявление о российских военных
В Великобритании сделали неожиданное заявление о российских военных - РИА Новости, 16.02.2025
В Великобритании сделали неожиданное заявление о российских военных
У российских военных из-за действий ВСУ теперь больше противотанковых управляемых ракет Javelin, чем у армии Великобритании, пишет Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:35:00+03:00
2025-02-16T14:35:00+03:00
2025-02-16T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. У российских военных из-за действий ВСУ теперь больше противотанковых управляемых ракет Javelin, чем у армии Великобритании, пишет Telegraph со ссылкой на источник в британских Вооруженных силах."У российских военных, возможно, теперь ракет Javelin больше, чем у британской армии", — приводит обозреватель слова источника.В материале указали, что украинские военные неоднократно бросают на поле боя дорогое вооружение НАТО, которое можно использовать повторно, после одного применения: один лишь пусковой модуль ПТРК Javelin стоит больше ста тысяч долларов США, подчеркнул журналист.По словам источника, брошенное оружие Североатлантического альянса потом оказывается у российских военных.В воскресенье The Guardian сообщила, что к лету Вооруженные силы Украины окажутся в непростом положении, если помощь США закончится.В интервью газете NYT бывший госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что американские власти стали вооружать киевский режим задолго до начала СВО. По его словам, это началось в сентябре 2021-го и затем вновь повторилось в декабре того же года. Украине передали ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin, чтобы, как утверждал бывший глава Госдепа, у нее "было все необходимое для обороны".
https://ria.ru/20250216/kellog-1999653883.html
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в мире, сша, великобритания, украина, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, государственный департамент сша
В мире, США, Великобритания, Украина, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО, Государственный департамент США
В Великобритании сделали неожиданное заявление о российских военных
Telegraph: у ВС России из-за ВСУ больше ПТРК Javelin, чем у британской армии