https://ria.ru/20250216/svo-1999657802.html

ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий "Запада"

ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 16.02.2025

ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 165... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T12:05:00+03:00

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2025-02-16T12:14:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 165 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, танковой, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Загоруйковка, Богуславка, Фиголевка, Петропавловка, Кутьковка, Купянск, Моначиновка, Колодезное Харьковской области, Дробышево и Ямполовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери ВСУ составили более 165 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два иностранного производства", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999519449.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика