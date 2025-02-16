https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой - РИА Новости, 16.02.2025
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой
Столичный суд признал супругу и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования жилым помещением и снял их с регистрационного... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T16:12:00+03:00
2025-02-16T16:12:00+03:00
2025-02-16T16:14:00+03:00
россия
москва
жилье
происшествия
михаил ходорковский*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16656/86/166568609_0:141:2761:1694_1920x0_80_0_0_9a9e979a385f04f176fb6785e21b0aea.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Столичный суд признал супругу и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования жилым помещением и снял их с регистрационного учета, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Исковые требования удовлетворить. Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением", - сказано в документах Бутырского суда. Из документов следует, что решение суда является основанием для снятия Ходорковских с регистрационного учета жилого помещения. Ранее в суде сообщали, что, согласно иску, гражданка Левина является собственником квартиры, в которой были зарегистрированы ответчики. Они не проживают в ней, не имеют личных вещей и не несут расходы по оплате коммунальных услуг. Таким образом, истец в своем иске указала на то, что Ходорковские утратили право пользования квартирой. В документах уточняется, что представители ответчиков в суде иск признали и пояснили, что квартира действительно была продана Ходорковской истцу в сентябре 2024 года, о чем свидетельствует представленный в материалах дела нотариально удостоверенный договор купли-продажи недвижимого имущества. Поскольку ответчики в настоящее время постоянно проживают за пределами Российской Федерации, самостоятельно выписаться из проданной квартиры они не могут, уточнялось в документах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20241021/khodorkovskiy-1979196072.html
https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16656/86/166568609_38:0:2761:2042_1920x0_80_0_0_294633f1348f9e33c3d05a7d45fe8fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, жилье, происшествия, михаил ходорковский*
Россия, Москва, Жилье, Происшествия, Михаил Ходорковский*
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой
Суд признал Ходорковских утратившими право пользования московской квартирой
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Столичный суд признал супругу и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования жилым помещением и снял их с регистрационного учета, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Исковые требования удовлетворить. Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением", - сказано в документах Бутырского суда.
Из документов следует, что решение суда является основанием для снятия Ходорковских с регистрационного учета жилого помещения.
Ранее в суде сообщали, что, согласно иску, гражданка Левина является собственником квартиры, в которой были зарегистрированы ответчики. Они не проживают в ней, не имеют личных вещей и не несут расходы по оплате коммунальных услуг. Таким образом, истец в своем иске указала на то, что Ходорковские утратили право пользования квартирой.
В документах уточняется, что представители ответчиков в суде иск признали и пояснили, что квартира действительно была продана Ходорковской истцу в сентябре 2024 года, о чем свидетельствует представленный в материалах дела нотариально удостоверенный договор купли-продажи недвижимого имущества.
Поскольку ответчики в настоящее время постоянно проживают за пределами Российской Федерации, самостоятельно выписаться из проданной квартиры они не могут, уточнялось в документах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента