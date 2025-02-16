Рейтинг@Mail.ru
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 16.02.2025 (обновлено: 16:14 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой - РИА Новости, 16.02.2025
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой
Столичный суд признал супругу и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования жилым помещением и снял их с регистрационного... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T16:12:00+03:00
2025-02-16T16:14:00+03:00
россия
москва
жилье
происшествия
михаил ходорковский*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16656/86/166568609_0:141:2761:1694_1920x0_80_0_0_9a9e979a385f04f176fb6785e21b0aea.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Столичный суд признал супругу и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования жилым помещением и снял их с регистрационного учета, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Исковые требования удовлетворить. Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением", - сказано в документах Бутырского суда. Из документов следует, что решение суда является основанием для снятия Ходорковских с регистрационного учета жилого помещения. Ранее в суде сообщали, что, согласно иску, гражданка Левина является собственником квартиры, в которой были зарегистрированы ответчики. Они не проживают в ней, не имеют личных вещей и не несут расходы по оплате коммунальных услуг. Таким образом, истец в своем иске указала на то, что Ходорковские утратили право пользования квартирой. В документах уточняется, что представители ответчиков в суде иск признали и пояснили, что квартира действительно была продана Ходорковской истцу в сентябре 2024 года, о чем свидетельствует представленный в материалах дела нотариально удостоверенный договор купли-продажи недвижимого имущества. Поскольку ответчики в настоящее время постоянно проживают за пределами Российской Федерации, самостоятельно выписаться из проданной квартиры они не могут, уточнялось в документах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20241021/khodorkovskiy-1979196072.html
https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16656/86/166568609_38:0:2761:2042_1920x0_80_0_0_294633f1348f9e33c3d05a7d45fe8fc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, жилье, происшествия, михаил ходорковский*
Россия, Москва, Жилье, Происшествия, Михаил Ходорковский*
Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой

Суд признал Ходорковских утратившими право пользования московской квартирой

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкМихаил Ходорковский в здании Хамовнического суда Москвы
Михаил Ходорковский в здании Хамовнического суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Михаил Ходорковский в здании Хамовнического суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Столичный суд признал супругу и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования жилым помещением и снял их с регистрационного учета, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Исковые требования удовлетворить. Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением", - сказано в документах Бутырского суда.
Михаил Ходорковский* - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Суд оставил в силе решение о конфискации поселка Ходорковского*
21 октября 2024, 20:30
Из документов следует, что решение суда является основанием для снятия Ходорковских с регистрационного учета жилого помещения.
Ранее в суде сообщали, что, согласно иску, гражданка Левина является собственником квартиры, в которой были зарегистрированы ответчики. Они не проживают в ней, не имеют личных вещей и не несут расходы по оплате коммунальных услуг. Таким образом, истец в своем иске указала на то, что Ходорковские утратили право пользования квартирой.
В документах уточняется, что представители ответчиков в суде иск признали и пояснили, что квартира действительно была продана Ходорковской истцу в сентябре 2024 года, о чем свидетельствует представленный в материалах дела нотариально удостоверенный договор купли-продажи недвижимого имущества.
Поскольку ответчики в настоящее время постоянно проживают за пределами Российской Федерации, самостоятельно выписаться из проданной квартиры они не могут, уточнялось в документах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* и экс-глава МФО Менатеп Платон Лебедев - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* почти миллиард рублей
20 мая 2024, 11:18
 
РоссияМоскваЖильеПроисшествияМихаил Ходорковский*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала