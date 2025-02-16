https://ria.ru/20250216/sud-1999687343.html

Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой

Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой - РИА Новости, 16.02.2025

Суд признал Ходорковских* утратившими право пользования квартирой

Столичный суд признал супругу и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования жилым помещением и снял их с регистрационного... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T16:12:00+03:00

2025-02-16T16:12:00+03:00

2025-02-16T16:14:00+03:00

россия

москва

жилье

происшествия

михаил ходорковский*

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16656/86/166568609_0:141:2761:1694_1920x0_80_0_0_9a9e979a385f04f176fb6785e21b0aea.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Столичный суд признал супругу и детей бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратившими право пользования жилым помещением и снял их с регистрационного учета, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Исковые требования удовлетворить. Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением", - сказано в документах Бутырского суда. Из документов следует, что решение суда является основанием для снятия Ходорковских с регистрационного учета жилого помещения. Ранее в суде сообщали, что, согласно иску, гражданка Левина является собственником квартиры, в которой были зарегистрированы ответчики. Они не проживают в ней, не имеют личных вещей и не несут расходы по оплате коммунальных услуг. Таким образом, истец в своем иске указала на то, что Ходорковские утратили право пользования квартирой. В документах уточняется, что представители ответчиков в суде иск признали и пояснили, что квартира действительно была продана Ходорковской истцу в сентябре 2024 года, о чем свидетельствует представленный в материалах дела нотариально удостоверенный договор купли-продажи недвижимого имущества. Поскольку ответчики в настоящее время постоянно проживают за пределами Российской Федерации, самостоятельно выписаться из проданной квартиры они не могут, уточнялось в документах.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20241021/khodorkovskiy-1979196072.html

https://ria.ru/20240520/khodorkovskiy-1947134670.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, жилье, происшествия, михаил ходорковский*