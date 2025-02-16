https://ria.ru/20250216/stubb-1999674709.html

Стубб заявил о необходимости переговоров для перевооружения Украины

Стубб заявил о необходимости переговоров для перевооружения Украины - РИА Новости, 16.02.2025

Стубб заявил о необходимости переговоров для перевооружения Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и "оказания давления" на Россию. РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T14:29:00+03:00

2025-02-16T14:29:00+03:00

2025-02-16T18:55:00+03:00

в мире

украина

россия

финляндия

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg

МЮНХЕН, 16 фев - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и "оказания давления" на Россию. "Первая фаза - это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию. Это означает санкции, означает замороженные активы, чтобы Украина начала эти переговоры с позиции силы… Эта фаза, мы не знаем, сколько времени она займет, но это будет какое-то время. Вторая фаза, и мы еще не достигли ее, - это прекращение огня. И прекращение огня довольно часто путают с мирным процессом", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250216/kallas-1999656161.html

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999298221.html

украина

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, финляндия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности