https://ria.ru/20250216/starmer-1999636699.html

СМИ: Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС в Париж

СМИ: Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС в Париж - РИА Новости, 16.02.2025

СМИ: Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС в Париж

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС, который должен состояться в понедельник в Париже, сообщает издание... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T04:05:00+03:00

2025-02-16T04:05:00+03:00

2025-02-16T04:05:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов приехать на экстренный саммит лидеров ЕС, который должен состояться в понедельник в Париже, сообщает издание Telegraph. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского и источники сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, чтобы обсудить вызовы, брошенные президентом США Дональдом Трампом. "Стармер готов присоединиться к лидерам Европейского союза на экстренном саммите в понедельник после того, как США призвали их предложить "идеи" или быть отстраненными от переговоров по мирным планам для Украины", - пишет издание. Telegraph также приводит слова премьера, заявившего, что Европа должна "играть более активную роль в НАТО". Ранее лидеры евроинститутов в Брюсселе заявляли, что настаивают на участии Киева и ЕС в мирных переговорах по Украине, без этого якобы "мирное соглашение не будет работать". В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте поддержал мирные переговоры по Украине и посоветовал европейцам "перестать жаловаться" на то, что их не зовут за стол переговоров, и начать выдвигать конкретные инициативы по мирному урегулированию. Российский лидер Владимир Путин и президент США 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, главы двух государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250203/sanktsii-1996941163.html

https://ria.ru/20250216/pushkov-1999633928.html

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в мире, сша, украина, париж, кир стармер, радослав сикорский, эммануэль макрон, евросоюз, нато, politico