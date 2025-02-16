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В США рассказали, кому отводят главную роль в дискуссиях по Украине

В США рассказали, кому отводят главную роль в дискуссиях по Украине - РИА Новости, 16.02.2025

В США рассказали, кому отводят главную роль в дискуссиях по Украине

Чиновники США заявили представителям стран Европы, что, по их мнению, США и КНР играют главную роль в дискуссиях по Украине, при этом в Вашингтоне Европу не... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T22:35:00+03:00

2025-02-16T22:35:00+03:00

2025-02-16T23:04:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Чиновники США заявили представителям стран Европы, что, по их мнению, США и КНР играют главную роль в дискуссиях по Украине, при этом в Вашингтоне Европу не считают "значительным игроком", передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Один европейский чиновник сказал, что американские официальные лица заявили некоторым европейцам в Мюнхене, что, по их мнению, Америка и Китай - две крупные державы в дискуссиях по Украине... США будут держать европейцев в курсе прогресса, но они не рассматриваются в качестве значимых игроков", - говорится в материале агентства. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250216/ukraina-1999721957.html

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