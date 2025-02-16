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США ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник Трампа - РИА Новости, 16.02.2025
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20:19 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/ssha-1999710248.html
США ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник Трампа
США ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник Трампа - РИА Новости, 16.02.2025
США ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник Трампа
Американцы ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц. РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T20:19:00+03:00
2025-02-16T20:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Американцы ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц. "Я не могу придумать чего-либо, что бы сделало для американцев следующие инвестиции более комфортными, чем возможность быть в партнерстве. Американцы заслужили возвращение средств", - сказал Уолц в интервью телеканалу Fox News. По его словам, европейцы помогали Киеву "в форме займов". Как заявил Уолц, мнение европейцев будет учитываться в переговорах по украинскому урегулированию. "Им может не нравится последовательность в этих переговорах, но я хочу отвергнуть любое замечание о том, что с ними не консультируются, это не так", - сказал Уолц. По его словам, в конце концов разрешение конфликта "произойдет под руководством (президента США Дональда) Трампа". Долгосрочные гарантии безопасности Киеву при этом должны последовать при лидирующей роли Европы, сказал Уолц. Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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в мире, цены на нефть, киев, сша, россия, дмитрий песков
В мире, Цены на нефть, Киев, США, Россия, Дмитрий Песков
США ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник Трампа

Советник Трампа Уолц: американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Американцы ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.
«
"Я не могу придумать чего-либо, что бы сделало для американцев следующие инвестиции более комфортными, чем возможность быть в партнерстве. Американцы заслужили возвращение средств", - сказал Уолц в интервью телеканалу Fox News.
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По его словам, европейцы помогали Киеву "в форме займов".
Как заявил Уолц, мнение европейцев будет учитываться в переговорах по украинскому урегулированию. "Им может не нравится последовательность в этих переговорах, но я хочу отвергнуть любое замечание о том, что с ними не консультируются, это не так", - сказал Уолц.
По его словам, в конце концов разрешение конфликта "произойдет под руководством (президента США Дональда) Трампа".
Долгосрочные гарантии безопасности Киеву при этом должны последовать при лидирующей роли Европы, сказал Уолц.
Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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