США ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник Трампа
Советник Трампа Уолц: американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Американцы ждут от Киева возвращения вложенных средств, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.
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"Я не могу придумать чего-либо, что бы сделало для американцев следующие инвестиции более комфортными, чем возможность быть в партнерстве. Американцы заслужили возвращение средств", - сказал Уолц в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, европейцы помогали Киеву "в форме займов".
Как заявил Уолц, мнение европейцев будет учитываться в переговорах по украинскому урегулированию. "Им может не нравится последовательность в этих переговорах, но я хочу отвергнуть любое замечание о том, что с ними не консультируются, это не так", - сказал Уолц.
По его словам, в конце концов разрешение конфликта "произойдет под руководством (президента США Дональда) Трампа".
Долгосрочные гарантии безопасности Киеву при этом должны последовать при лидирующей роли Европы, сказал Уолц.
Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.