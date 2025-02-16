https://ria.ru/20250216/ssha-1999702526.html

Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине

Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.02.2025

Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине

Делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, есть надежда на хороший прогресс, заявил спецпосланник... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T18:50:00+03:00

2025-02-16T18:50:00+03:00

2025-02-16T19:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, есть надежда на хороший прогресс, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф."Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.Он заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хоть представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии."Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал Уиткофф, напомнив, что Трамп звонил Владимиру Зеленскому.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. украину на негоне позовут.Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html

https://ria.ru/20250216/peskov-1999672566.html

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999625203.html

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