Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине
Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров с Россией по Украине
© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, есть надежда на хороший прогресс, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Он заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хоть представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии.
"Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал Уиткофф, напомнив, что Трамп звонил Владимиру Зеленскому.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. украину на негоне позовут.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News
15 февраля, 23:00