Рейтинг@Mail.ru
Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 16.02.2025 (обновлено: 19:00 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/ssha-1999702526.html
Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине
Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине - РИА Новости, 16.02.2025
Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине
Делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, есть надежда на хороший прогресс, заявил спецпосланник... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T18:50:00+03:00
2025-02-16T19:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_2c711ace877a66f332787fa81b58602a.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, есть надежда на хороший прогресс, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф."Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.Он заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хоть представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии."Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал Уиткофф, напомнив, что Трамп звонил Владимиру Зеленскому.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. украину на негоне позовут.Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250216/taktika-1999686470.html
https://ria.ru/20250216/peskov-1999672566.html
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999625203.html
украина
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133978/46/1339784612_156:0:1845:1267_1920x0_80_0_0_1df91bcb926b5042e7a2f961688aa73f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины, саудовская аравия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Саудовская Аравия
Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров по Украине

Делегация США отправилась в Эр-Рияд для переговоров с Россией по Украине

© AP Photo / Hassan Ammar, FileВид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Делегация США в воскресенье отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ, есть надежда на хороший прогресс, заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
В Польше рассказали о нетипичной переговорной тактике США
Вчера, 16:04
Он заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хоть представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии.
"Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал Уиткофф, напомнив, что Трамп звонил Владимиру Зеленскому.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. украину на негоне позовут.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Песков рассказал, на что нужно ориентироваться при переговорах с Украиной
Вчера, 14:08
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Украину не пригласили на переговоры в Эр-Рияде, сообщает Fox News
15 февраля, 23:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВерховная Рада УкраиныСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала