https://ria.ru/20250216/ssha-1999697059.html

СМИ: США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине

СМИ: США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине - РИА Новости, 16.02.2025

СМИ: США уточняют у союзников, кто готов разместить войска на Украине

США уточняют у европейских союзников, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта, передает агентство Reuters... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:50:00+03:00

2025-02-16T17:50:00+03:00

2025-02-16T18:44:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. США уточняют у европейских союзников, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо. "США спросили у своих европейских союзников, что им нужно от Вашингтона для участия (США. — Прим. ред.) в соглашении по вопросам безопасности по Украине, и (попросили. — Прим. ред.) обрисовать то, как они видят долговременные гарантии (безопасности. — Прим. ред.). <...> В документе, состоящем из шести пунктов и вопросов, также спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий (безопасности для Украины. — Прим. ред.), согласны ли направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования и какова будет численность сил", — говорится в сообщении.Кроме того, Вашингтон интересуется мнением своих европейских союзников относительно того, какие страны, в том числе и неевропейские, могли бы участвовать в соглашении. По словам двух европейских дипломатов, на данный момент идут споры о том, как именно должна ответить Европа, поскольку некоторые уверены, что это должен быть коллективный ответ.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.В Москве ранее называли неприемлемым вариант заморозки украинского конфликта по линии боевого столкновения. Владимир Путин на прямой линии в декабре 2024 года подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999696144.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато