https://ria.ru/20250216/ssha-1999696144.html

США спросили у ЕС о готовности усилить санкции против России

США спросили у ЕС о готовности усилить санкции против России - РИА Новости, 16.02.2025

США спросили у ЕС о готовности усилить санкции против России

США спросили у европейских союзников, что они были бы готовы сделать для усиления санкций против России, включая более строгое применение уже действующих... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T17:41:00+03:00

2025-02-16T17:41:00+03:00

2025-02-16T17:42:00+03:00

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санкции в отношении россии

европа

евросоюз

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости/Прайм. США спросили у европейских союзников, что они были бы готовы сделать для усиления санкций против России, включая более строгое применение уже действующих рестрикций, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, направленный европейским странам. Документ, посвященный обсуждению гарантий безопасности для Украины, состоит из шести пунктов и вопросов, указывает агентство. "В (документе - ред.) также задан вопрос, что правительства были бы готовы сделать, чтобы усилить санкции против России, включая более строгое применение существующих", - передает агентство. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999656929.html

https://ria.ru/20250215/sanktsii-1999589289.html

россия

сша

украина

европа

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в мире, россия, сша, украина, санкции в отношении россии, европа, евросоюз