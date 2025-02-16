Рейтинг@Mail.ru
США спросили у ЕС о готовности усилить санкции против России - РИА Новости, 16.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 16.02.2025 (обновлено: 17:42 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/ssha-1999696144.html
США спросили у ЕС о готовности усилить санкции против России
США спросили у ЕС о готовности усилить санкции против России - РИА Новости, 16.02.2025
США спросили у ЕС о готовности усилить санкции против России
США спросили у европейских союзников, что они были бы готовы сделать для усиления санкций против России, включая более строгое применение уже действующих... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T17:41:00+03:00
2025-02-16T17:42:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
санкции в отношении россии
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_510:244:2457:1339_1920x0_80_0_0_682e8e01b4f1f040c0b689ad7b2980d0.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости/Прайм. США спросили у европейских союзников, что они были бы готовы сделать для усиления санкций против России, включая более строгое применение уже действующих рестрикций, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, направленный европейским странам. Документ, посвященный обсуждению гарантий безопасности для Украины, состоит из шести пунктов и вопросов, указывает агентство. "В (документе - ред.) также задан вопрос, что правительства были бы готовы сделать, чтобы усилить санкции против России, включая более строгое применение существующих", - передает агентство. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250216/sanktsii-1999656929.html
https://ria.ru/20250215/sanktsii-1999589289.html
россия
сша
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598831347_573:156:2412:1535_1920x0_80_0_0_a45db556c3d13fa33032f0a40c643497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, санкции в отношении россии, европа, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Санкции в отношении России, Европа, Евросоюз
США спросили у ЕС о готовности усилить санкции против России

Reuters: США спросили, на что ЕС готов пойти для усиления санкций против России

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости/Прайм. США спросили у европейских союзников, что они были бы готовы сделать для усиления санкций против России, включая более строгое применение уже действующих рестрикций, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, направленный европейским странам.
Документ, посвященный обсуждению гарантий безопасности для Украины, состоит из шести пунктов и вопросов, указывает агентство.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
ЕС планирует согласовать новый пакет санкций против России 19 февраля
Вчера, 11:57
"В (документе - ред.) также задан вопрос, что правительства были бы готовы сделать, чтобы усилить санкции против России, включая более строгое применение существующих", - передает агентство.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Флаги стран — участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
G7 приняла коммюнике по вопросу новых антироссийских санкций
15 февраля, 17:09
 
В миреРоссияСШАУкраинаСанкции в отношении РоссииЕвропаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала