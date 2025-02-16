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В Джорджии потерпел крушение одномоторный самолет - РИА Новости, 16.02.2025
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14:58 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/ssha-1999680734.html
В Джорджии потерпел крушение одномоторный самолет
В Джорджии потерпел крушение одномоторный самолет - РИА Новости, 16.02.2025
В Джорджии потерпел крушение одномоторный самолет
Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета вскоре после вылета воздушного судна из муниципального аэропорта Ковингтона в американском... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T14:58:00+03:00
2025-02-16T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета вскоре после вылета воздушного судна из муниципального аэропорта Ковингтона в американском штате Джорджия, сообщает издание Newsweek со ссылкой на местных правоохранителей. "Одномоторное воздушное судно вылетело из муниципального аэропорта Ковингтона приблизительно в 23.21 в субботу (07.21 в воскресенье по мск - ред.). Аэропорт потерял связь с воздушным судном приблизительно через 20 минут, после чего офицеры обнаружили потерпевший крушение самолет в лесу неподалеку от взлетной полосы. Два человека, которые находились в самолете, были признаны погибшими на месте", - пишет издание со ссылкой на департамент полиции Ковингтона. Отмечается, что власти начали расследовать причины крушения.
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в мире, джорджия, сша
В мире, Джорджия, США
В Джорджии потерпел крушение одномоторный самолет

Newsweek: при крушении одномоторного самолета в Джорджии погибли два человека

© Depositphotos.com / modfosПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Depositphotos.com / modfos
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета вскоре после вылета воздушного судна из муниципального аэропорта Ковингтона в американском штате Джорджия, сообщает издание Newsweek со ссылкой на местных правоохранителей.
"Одномоторное воздушное судно вылетело из муниципального аэропорта Ковингтона приблизительно в 23.21 в субботу (07.21 в воскресенье по мск - ред.). Аэропорт потерял связь с воздушным судном приблизительно через 20 минут, после чего офицеры обнаружили потерпевший крушение самолет в лесу неподалеку от взлетной полосы. Два человека, которые находились в самолете, были признаны погибшими на месте", - пишет издание со ссылкой на департамент полиции Ковингтона.
Отмечается, что власти начали расследовать причины крушения.
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