В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов
DOGE: США планировали потратить 10 миллиона долларов на обрезание в Мозамбике
© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский департамент по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, рассказал о том, что США планировали потратить 32 миллиона долларов на добровольное мужское обрезание в Мозамбике и инклюзивность выборов в Молдавии, эти инициативы, а также ряд других были отменены.
"Американские налогоплательщики должны были потратить деньги на следующие пункты, каждый из которых был отменен: 10 миллионов долларов на "добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике"... 14 миллионов долларов на "улучшение государственных закупок" в Сербии... 22 миллионов долларов на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии", - говорится в публикации департамента, размещенной на официальной странице в соцсети X.
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Отмечается, что еще 21 миллион долларов планировалось потратить на явку избирателей в Индии, а 40 миллионов - на "Центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин", причем уточнения, где он должен был располагаться, не приводится.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе.
Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.