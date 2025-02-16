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В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов - РИА Новости, 16.02.2025
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13:10 16.02.2025
https://ria.ru/20250216/ssha-1999665968.html
В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов
В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов - РИА Новости, 16.02.2025
В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов
Американский департамент по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, рассказал о том, что США планировали потратить 32... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:10:00+03:00
2025-02-16T13:10:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский департамент по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, рассказал о том, что США планировали потратить 32 миллиона долларов на добровольное мужское обрезание в Мозамбике и инклюзивность выборов в Молдавии, эти инициативы, а также ряд других были отменены. "Американские налогоплательщики должны были потратить деньги на следующие пункты, каждый из которых был отменен: 10 миллионов долларов на "добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике"... 14 миллионов долларов на "улучшение государственных закупок" в Сербии... 22 миллионов долларов на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии", - говорится в публикации департамента, размещенной на официальной странице в соцсети X. Отмечается, что еще 21 миллион долларов планировалось потратить на явку избирателей в Индии, а 40 миллионов - на "Центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин", причем уточнения, где он должен был располагаться, не приводится. Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
https://ria.ru/20250216/ssha-1999607590.html
https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997040411.html
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в мире, сша, мозамбик, молдавия, илон маск, майк джонсон, скотт бессент
В мире, США, Мозамбик, Молдавия, Илон Маск, Майк Джонсон, Скотт Бессент
В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов

DOGE: США планировали потратить 10 миллиона долларов на обрезание в Мозамбике

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский департамент по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, рассказал о том, что США планировали потратить 32 миллиона долларов на добровольное мужское обрезание в Мозамбике и инклюзивность выборов в Молдавии, эти инициативы, а также ряд других были отменены.
"Американские налогоплательщики должны были потратить деньги на следующие пункты, каждый из которых был отменен: 10 миллионов долларов на "добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике"... 14 миллионов долларов на "улучшение государственных закупок" в Сербии... 22 миллионов долларов на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии", - говорится в публикации департамента, размещенной на официальной странице в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
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Отмечается, что еще 21 миллион долларов планировалось потратить на явку избирателей в Индии, а 40 миллионов - на "Центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин", причем уточнения, где он должен был располагаться, не приводится.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе.
Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.
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В миреСШАМозамбикМолдавияИлон МаскМайк ДжонсонСкотт Бессент
 
 
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