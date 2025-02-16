https://ria.ru/20250216/ssha-1999665968.html

В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов

В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов - РИА Новости, 16.02.2025

В DOGE рассказали, на что США планировали потратить миллионы долларов

Американский департамент по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, рассказал о том, что США планировали потратить 32... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:10:00+03:00

2025-02-16T13:10:00+03:00

2025-02-16T13:10:00+03:00

в мире

сша

мозамбик

молдавия

илон маск

майк джонсон

скотт бессент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862840313_0:165:3055:1883_1920x0_80_0_0_e85ec462d010de5a183905f6c7a360e1.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский департамент по государственной эффективности (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, рассказал о том, что США планировали потратить 32 миллиона долларов на добровольное мужское обрезание в Мозамбике и инклюзивность выборов в Молдавии, эти инициативы, а также ряд других были отменены. "Американские налогоплательщики должны были потратить деньги на следующие пункты, каждый из которых был отменен: 10 миллионов долларов на "добровольное медицинское мужское обрезание в Мозамбике"... 14 миллионов долларов на "улучшение государственных закупок" в Сербии... 22 миллионов долларов на "инклюзивный и представительный политический процесс" в Молдавии", - говорится в публикации департамента, размещенной на официальной странице в соцсети X. Отмечается, что еще 21 миллион долларов планировалось потратить на явку избирателей в Индии, а 40 миллионов - на "Центр гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин", причем уточнения, где он должен был располагаться, не приводится. Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, не получившие разрешения в конгрессе. Ранее нынешний министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики США "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями.

https://ria.ru/20250216/ssha-1999607590.html

https://ria.ru/20250203/moldaviya-1997040411.html

сша

мозамбик

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, мозамбик, молдавия, илон маск, майк джонсон, скотт бессент