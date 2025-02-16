https://ria.ru/20250216/ssha-1999644043.html

Миллиардер Сакс заявил, что западные НПО использовали Украину как кормушку

Миллиардер Сакс заявил, что западные НПО использовали Украину как кормушку - РИА Новости, 16.02.2025

Миллиардер Сакс заявил, что западные НПО использовали Украину как кормушку

Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х заявил, что западные НПО, пользуясь вооруженным конфликтом и высоким уровнем коррупции на Украине, сделали ее... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:37:00+03:00

2025-02-16T08:37:00+03:00

2025-02-16T08:37:00+03:00

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россия

сша

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агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х заявил, что западные НПО, пользуясь вооруженным конфликтом и высоким уровнем коррупции на Украине, сделали ее кормушкой для экспроприации миллиардов долларов и сейчас "сходят с ума" от того, что украинский конфликт может закончиться мирными переговорами. "Поскольку американцы были измотаны вечными войнами на Ближнем Востоке, мошенникам из USAID, Национального фонда демократии и остальных НПО по "продвижению демократии" нужна была новая причина. Украина была идеальна. Будучи самой коррумпированной страной в Европе, она позволила бы им экспроприировать миллиарды", - написал Сакс. Бизнесмен утверждает, что еще в 2014 году экс-президент США Джо Байден спровоцировал события на Майдане. По его словам, американским НПО были крайне выгодны предупреждения со стороны РФ о силовых последствиях намерений сделать Украину членом НАТО, поскольку вооруженный конфликт позволил бы им экспроприировать деньги в беспрецедентных масштабах. "Неудивительно, что НПО и аналитические центры по обе стороны Атлантики сходят с ума в ответ на возможность того, что эта война может закончиться. Они больше никогда не увидят такой кормушки", - добавил он. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20241110/ukraina-1982904695.html

https://ria.ru/20241108/konflikt-1982769784.html

https://ria.ru/20250216/evropa-1999632737.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, национальный фонд демократии, нато