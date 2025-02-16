https://ria.ru/20250216/ssha-1999644043.html
Миллиардер Сакс заявил, что западные НПО использовали Украину как кормушку
Миллиардер Сакс заявил, что западные НПО использовали Украину как кормушку - РИА Новости, 16.02.2025
Миллиардер Сакс заявил, что западные НПО использовали Украину как кормушку
Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х заявил, что западные НПО, пользуясь вооруженным конфликтом и высоким уровнем коррупции на Украине, сделали ее... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T08:37:00+03:00
2025-02-16T08:37:00+03:00
2025-02-16T08:37:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х заявил, что западные НПО, пользуясь вооруженным конфликтом и высоким уровнем коррупции на Украине, сделали ее кормушкой для экспроприации миллиардов долларов и сейчас "сходят с ума" от того, что украинский конфликт может закончиться мирными переговорами. "Поскольку американцы были измотаны вечными войнами на Ближнем Востоке, мошенникам из USAID, Национального фонда демократии и остальных НПО по "продвижению демократии" нужна была новая причина. Украина была идеальна. Будучи самой коррумпированной страной в Европе, она позволила бы им экспроприировать миллиарды", - написал Сакс. Бизнесмен утверждает, что еще в 2014 году экс-президент США Джо Байден спровоцировал события на Майдане. По его словам, американским НПО были крайне выгодны предупреждения со стороны РФ о силовых последствиях намерений сделать Украину членом НАТО, поскольку вооруженный конфликт позволил бы им экспроприировать деньги в беспрецедентных масштабах. "Неудивительно, что НПО и аналитические центры по обе стороны Атлантики сходят с ума в ответ на возможность того, что эта война может закончиться. Они больше никогда не увидят такой кормушки", - добавил он. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20241110/ukraina-1982904695.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, национальный фонд демократии, нато
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Национальный фонд демократии, НАТО
Миллиардер Сакс заявил, что западные НПО использовали Украину как кормушку
Сакс: Запад сделал Украину кормушкой для экспроприации миллиардов долларов
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети Х
заявил, что западные НПО, пользуясь вооруженным конфликтом и высоким уровнем коррупции на Украине, сделали ее кормушкой для экспроприации миллиардов долларов и сейчас "сходят с ума" от того, что украинский конфликт может закончиться мирными переговорами.
"Поскольку американцы были измотаны вечными войнами на Ближнем Востоке, мошенникам из USAID, Национального фонда демократии и остальных НПО по "продвижению демократии" нужна была новая причина. Украина была идеальна. Будучи самой коррумпированной страной в Европе, она позволила бы им экспроприировать миллиарды", - написал Сакс.
Бизнесмен утверждает, что еще в 2014 году экс-президент США Джо Байден спровоцировал события на Майдане.
По его словам, американским НПО были крайне выгодны предупреждения со стороны РФ о силовых последствиях намерений сделать Украину членом НАТО, поскольку вооруженный конфликт позволил бы им экспроприировать деньги в беспрецедентных масштабах.
"Неудивительно, что НПО и аналитические центры по обе стороны Атлантики сходят с ума в ответ на возможность того, что эта война может закончиться. Они больше никогда не увидят такой кормушки", - добавил он.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.