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СМИ: США предложили разместить войска на украинских месторождениях - РИА Новости, 16.02.2025
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01:17 16.02.2025 (обновлено: 07:43 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/ssha-1999631476.html
СМИ: США предложили разместить войска на украинских месторождениях
СМИ: США предложили разместить войска на украинских месторождениях - РИА Новости, 16.02.2025
СМИ: США предложили разместить войска на украинских месторождениях
Администрация президента США Дональда Трампа предложила Владимиру Зеленскому предоставить Штатам доступ к разработке 50 процентов полезных ископаемых Украины,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T01:17:00+03:00
2025-02-16T07:43:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
скотт бессент
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предложила Владимиру Зеленскому предоставить Штатам доступ к разработке 50 процентов полезных ископаемых Украины, выразив готовность разместить на месторождениях американские войска для их охраны, сообщил канал NBC News, сославшись на четыре источника в вашингтонской администрации."Соглашение о добыче станет для Украины возможностью возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, которую оказывали Украине с февраля 2022 года", — говорится в публикации.Отмечается, что размещение войск станет возможным в случае достижения договоренностей с Россией.Документ, по данным телеканала, передал Зеленскому министр финансов США Скотт Бессент во время его визита в Киев в среду.В последние месяцы президент Трамп выразил заинтересованность в заключении сделки с Украиной, которая предоставила бы США значительный доступ к ее редкоземельным минералам, которые используются для производства различных технологических продуктов. В недавнем интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что хочет, чтобы США получили редкоземельные минералы Украины на сумму 500 миллиардов долларов, и дал понять, что Киев "по сути согласился на это". Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что доступ к полезным ископаемым должен стать частью договора о поддержке со стороны США и Европы. В субботу Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Штатов к полезным ископаемым на Украине, так как в предложенном документе не прописаны гарантии безопасности для Киева.
https://ria.ru/20250216/ssha-1999629841.html
https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999497943.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Бессент
СМИ: США предложили разместить войска на украинских месторождениях

NBC: США предложили Зеленскому разместить войска на украинских месторождениях

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа предложила Владимиру Зеленскому предоставить Штатам доступ к разработке 50 процентов полезных ископаемых Украины, выразив готовность разместить на месторождениях американские войска для их охраны, сообщил канал NBC News, сославшись на четыре источника в вашингтонской администрации.
"Соглашение о добыче станет для Украины возможностью возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, которую оказывали Украине с февраля 2022 года", — говорится в публикации.
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины
00:32
Отмечается, что размещение войск станет возможным в случае достижения договоренностей с Россией.
Документ, по данным телеканала, передал Зеленскому министр финансов США Скотт Бессент во время его визита в Киев в среду.
В последние месяцы президент Трамп выразил заинтересованность в заключении сделки с Украиной, которая предоставила бы США значительный доступ к ее редкоземельным минералам, которые используются для производства различных технологических продуктов. В недавнем интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что хочет, чтобы США получили редкоземельные минералы Украины на сумму 500 миллиардов долларов, и дал понять, что Киев "по сути согласился на это". Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что доступ к полезным ископаемым должен стать частью договора о поддержке со стороны США и Европы.
В субботу Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Штатов к полезным ископаемым на Украине, так как в предложенном документе не прописаны гарантии безопасности для Киева.
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