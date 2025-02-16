https://ria.ru/20250216/ssha-1999629841.html

СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины

СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 16.02.2025

СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины

США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T00:32:00+03:00

2025-02-16T00:32:00+03:00

2025-02-16T00:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

владимир путин

государственный департамент сша

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить подробные предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине в рамках любых гарантий безопасности", - говорится в публикации. По данным источников издания, запрос был распространен на этой неделе. Как отмечает издание, Госдепартамент запросил подробную информацию о военной технике, которую смогут предоставить европейские столицы, и о количестве бригад войск, которые они готовы развернуть. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999626603.html

https://ria.ru/20250215/deputat-1999608523.html

россия

украина

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россия, украина, сша, владимир путин, государственный департамент сша, нато