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СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 16.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 16.02.2025 (обновлено: 00:33 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/ssha-1999629841.html
СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины
СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины - РИА Новости, 16.02.2025
СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины
США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T00:32:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
владимир путин
государственный департамент сша
нато
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. "США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить подробные предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине в рамках любых гарантий безопасности", - говорится в публикации. По данным источников издания, запрос был распространен на этой неделе. Как отмечает издание, Госдепартамент запросил подробную информацию о военной технике, которую смогут предоставить европейские столицы, и о количестве бригад войск, которые они готовы развернуть. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999626603.html
https://ria.ru/20250215/deputat-1999608523.html
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россия, украина, сша, владимир путин, государственный департамент сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Государственный департамент США, НАТО
СМИ: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины

FT: США ждут от Европы предложений по гарантиям безопасности для Украины

© AP Photo / Michal DyjukПольский военный рядом с танками Leoapard 2
Польский военный рядом с танками Leoapard 2 - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Michal Dyjuk
Польский военный рядом с танками Leoapard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"США обратились к европейским столицам с просьбой предоставить подробные предложения по вооружению, миротворческим войскам и мерам безопасности, которые они могли бы предоставить Украине в рамках любых гарантий безопасности", - говорится в публикации.
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По данным источников издания, запрос был распространен на этой неделе.
Как отмечает издание, Госдепартамент запросил подробную информацию о военной технике, которую смогут предоставить европейские столицы, и о количестве бригад войск, которые они готовы развернуть.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинГосударственный департамент СШАНАТО
 
 
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