https://ria.ru/20250216/ssha-1999607590.html

США вступили в главную для себя войну

США вступили в главную для себя войну - РИА Новости, 16.02.2025

США вступили в главную для себя войну

Если кто-то недоумевал, почему Соединенные Штаты в режиме аллюр три креста принуждают Украину и ЕС сворачивать боевые действия и искать компромисс с Москвой, то РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T08:00:00+03:00

2025-02-16T08:00:00+03:00

2025-02-16T08:07:00+03:00

аналитика

китай

сша

канада

дональд трамп

барак обама

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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Если кто-то недоумевал, почему Соединенные Штаты в режиме аллюр три креста принуждают Украину и ЕС сворачивать боевые действия и искать компромисс с Москвой, то отныне это больше не тайна. Дональд Трамп заявил, что подписал указ, вводящий рекордный объем торговых пошлин на товары из Китая. В свойственной ему манере американский президент поведал журналистам, что благодаря его усилиям во время предыдущего срока он спас американскую сталелитейную промышленность и Штаты получили от Китая миллиарды долларов, не отдавая в рамках обоюдной торговли ни единого лишнего цента. Текущий тарифный пакет Трамп оценил в 600 миллиардов.Торговая война между США и Китаем, которую ожидали с момента избрания Дональда Трампа, началась.Теперь все процессы и события, запущенные новой администрацией еще до вступления Трампа в должность, выстроились в четкую линию стратегии. В частности, стало ясно, какую цель преследовал кавалерийский наезд на Канаду и Мексику. Второго февраля было подписано распоряжение, вводившее 25-процентные пошлины на широкую номенклатуру товаров из этих стран. Причем подавалось это под совершенно нелогичной упаковкой — якобы в рамках борьбы с наркотрафиком. Оттава и Мехико продержались ровно сутки, после чего согласились на все требования, в том числе по усилению охраны границ и контролю товарных потоков через них. Но по законам иллюзиона, когда зрителя отвлекают на второстепенное, в эту операция вшили еще одну, гораздо более важную. В этот же пакет включили тарифы на ряд китайских товаров, причем ставка была ниже канадско-мексиканской — всего десять процентов.После капитуляции канадцев и мексиканцев Трамп ввел уже персональные заградительные пошлины против Китая, вновь без всякой логической привязки — под предлогом борьбы с опиоидной эпидемией внутри США. Пекин отреагировал мгновенно, введя зеркальные меры. В частности, теперь уголь и СПГ из Штатов облагаются дополнительной пошлиной в 15 процентов, а нефть, пикапы, легковые автомобили и сельскохозяйственная техника — в десять процентов. Скорость ответного хода прозрачно намекает, что Китай не тешил себя пустыми надеждами и готовился заранее.На незримом трансокеанском ринге краткое затишье. Памятуя первый сезон этого вовсе не смешного для мировой экономики сериала, следующий ход вновь за американцами, на что последует зеркальный, а может быть, и асимметричный ответ китайцев. Трамп может сколько угодно рассказывать изрядно прореженному пулу журналистов, допускаемых нынче на пресс-конференции в Белый дом, как он победоносно крушит Китай, но результаты первого противостояния толсто намекают на обратное.Освежим в памяти, с чего началась, как протекала, а главное, чем завершилась первая американо-китайская война, в которой не участвовали ударные авианосные группы, но мировая торговая карта по завершении претерпела изрядные изменения.Дональд Трамп любит приписывать запуск торгового спарринга с Китаем исключительно себе, однако это не совсем так. Первые заградительные пошлины на китайскую металлопродукцию ввел Барак Обама под самый занавес своего правления и перед передачей дел рыжему республиканцу. Пошлина на китайскую сталь и прокат была умопомрачительной — 275 процентов. Правда, под каток попали также японские (71 процент), бразильские (37 процентов) и индийские (31 процент) металлурги. Но это все-таки была разовая, точечная акция, а въехавший в Капитолий Трамп придал этой работе размах и системность.И тогда, и сегодня Трамп заявляет основной своей целью ликвидацию торгового дисбаланса. Институт международной экономики Петерсона утверждает, что по состоянию на 2016 год импорт из Китая, номинированный в долларах, превосходил обратный поток американских товаров на 346 миллиардов. К 2018 году этот дисбаланс увеличился до 418 миллиардов, и на тот момент это был исторический антирекорд. Декларируя оглушительную победу над Китаем, Дональд Трамп в 2020 году утверждал, что под его чутким руководством удалось понизить зависимость от китайских товаров до 342 миллиардов. При этом тот же находящийся в Вашингтоне Институт Петерсона пишет, что чистое снижение по сравнению с 2016 годом, когда Трамп пришел к власти, составило всего четыре миллиарда. Более того, все эти игрища привели к тому, что торговый дисбаланс США со всем остальным миром установил новый антирекорд, поднявшись с 735 миллиардов (в 2016 году) до 845 миллиардов долларов (в 2020-м).Но дело не только в абсолютных цифрах.Выходя на первый раунд, Соединенные Штаты обвиняли Китай в том, что он ворует технологии, не соблюдает патентное право и тем самым наносит громадные убытки соответствующим отраслям американской экономики. Среди них микроэлектроника, фармацевтика, полупроводниковая продукция, автомобиле- и машиностроение, включая сельхозтехнику. Забегая вперед, отметим, что эти отрасли сильнее всего и пострадали в итоге. По самым скромным подсчетам, на падении котировок ценных бумаг профильных американских компаний они потеряли около 1,7 триллиона долларов, реальный ВВП США сократился на 0,3 процента, а лишились работы свыше трехсот тысяч квалифицированных сотрудников.При этом невозможно оценить ущерб от разрушения системы внешнего производства по-американски — это когда в условном Китае или Вьетнаме размещают фабрику по выпуску некой лицензионной продукции. Местным под соусом создания рабочих мест разрешалось выпускать товары, получая за это скромный процент (обычно не более пяти-десяти), а владелец лицензии и товарного знака потом продавал продукцию на внешних рынках с трех-пятикратной наценкой. Китай эту схему принимал ровно до того момента, пока не осознал собственный производственный потенциал и зависимость — но уже не свою, а заказчиков — от китайских мощностей. И в один момент просто начал "переосмыслять" американские товары, технологии и сервисы, производя под собственными брендами бульдозеры, пилюли, программное обеспечение, мобильные телефоны, авиационные двигатели и еще тысячи наименований.Нельзя сказать, что это был нокаут. Китай, верный своей исторической философии, не лез в прямой мордобой — просто молча разобрал пару стен в монолите американской торговой гегемонии.Но главное, Китай осознал, куда ему нужно двигаться дальше и какие отрасли реального сектора развивать. Прошлогодняя истерика в США и Европе по поводу захвата китайскими электромобилями западных рынков — прямое следствие той торговой войны и выводов, сделанных по ее результатам.Нужно добавить, что в прошлый раз импорт китайских товаров в США не прекратился. Он просто сменил флаги. Евразийский исследовательский институт подсчитал, что главным бенефициаром того противостояния стал Вьетнам. Именно через него переваливалась громадная часть китайского и индийского металлопроката, но уже под красным флагом с желтой звездой.К концу 2021 года, когда между Вашингтоном и Пекином было подписано промежуточное соглашение, общий объем китайского импорта в Штаты на двухлетнем отрезке сократился почти на 35 процентов, но в дальнейшем отыграл утерянное, и сегодня американские экономисты оценивают общее сокращение всего в три процента. Кстати, в период 2017-2019 годов освободившуюся нишу китайских товаров заняли канадцы и мексиканцы. Именно тогда их торговый баланс с США стал 53 и 131 миллиард долларов не в пользу последних. Так что Трамп фактически наказал Канаду и Мексику за свои же художества.Делать прогнозы сейчас слишком рано и опрометчиво. Ждем следующих движений шахматных фигур на этой доске. Но в целом есть серьезные подозрения, что легкой прогулки у Трампа не получится.

https://ria.ru/20250214/poshliny-1999504332.html

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https://ria.ru/20250214/tramp-1999268710.html

https://ria.ru/20250214/tramp-1999256393.html

https://ria.ru/20250214/tramp-1999256123.html

https://ria.ru/20250213/poshliny-1999198190.html

https://ria.ru/20250213/kitaj-1999048871.html

китай

сша

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, китай, сша, канада, дональд трамп, барак обама, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады