https://ria.ru/20250216/sputnik-1999637043.html

Ученый заявил, что вышедший из строя спутник нельзя быстро свести с орбиты

Ученый заявил, что вышедший из строя спутник нельзя быстро свести с орбиты - РИА Новости, 16.02.2025

Ученый заявил, что вышедший из строя спутник нельзя быстро свести с орбиты

Разработчики многоспутниковых группировок, в частности SpaceX американского миллиардера Илона Маска, предусматривают увод космических аппаратов с орбиты в... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T04:18:00+03:00

2025-02-16T04:18:00+03:00

2025-02-16T06:18:00+03:00

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Разработчики многоспутниковых группировок, в частности SpaceX американского миллиардера Илона Маска, предусматривают увод космических аппаратов с орбиты в плотные слои атмосферы после окончания расчетного срока их активного функционирования, но возможности быстро избавиться от вышедших из строя неуправляемых спутников пока нет, рассказал РИА Новости доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, главный ученый секретарь ЦНИИмаш Валерий Клюшников. "Дело в том, что сведение спутника с орбиты может быть осуществлено путем выдачи тормозного импульса при помощи маршевой двигательной установки космического аппарата или за счет раскрытия специальных устройств, увеличивающих силу сопротивления разреженной атмосферы", — сказал Клюшников. "Но если космический аппарат полностью отказал, то он останется на орбите, как говорят, в течение срока своего баллистического существования: под воздействием тормозящих свойств остаточной атмосферы и земных гравитационных аномалий спутник все равно сойдет с орбиты, но на это потребуются годы", — добавил он. Действующие сейчас национальные стандарты и международные соглашения рекомендуют ограничивать срок баллистического существования отказавшего спутника 25 годами. В области низких орбит до двух тысяч километров это требование, как правило, выполняется, отметил главный ученый секретарь ЦНИИмаш. "Для системы Starlink действуют более жесткие правила. В 2022 году Федеральная комиссия по связи США потребовала от SpaceX сводить отказавшие спутники в плотные слои атмосферы в течение максимум пяти лет после прекращения активного функционирования. Но последняя мера эффективна только для орбит высотой не более 500-600 километров", — отметил Клюшников.

https://ria.ru/20250215/kosmos-1999517080.html

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космос - риа наука, сша, илон маск, spacex, цниимаш, российская академия космонавтики имени к.э.циолковского