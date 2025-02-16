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США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество в сфере СПГ
США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество в сфере СПГ - РИА Новости, 16.02.2025
США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество в сфере СПГ
Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Такэси Ивая и Чо Тхэ Ёль в ходе переговоров, прошедших в Мюнхене, договорились об... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T00:22:00+03:00
2025-02-16T00:22:00+03:00
2025-02-16T00:22:00+03:00
южная корея
сша
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Такэси Ивая и Чо Тхэ Ёль в ходе переговоров, прошедших в Мюнхене, договорились об усилении сотрудничества в сфере энергетики и природных ресурсов, в том числе по СПГ, следует из совместного заявления, опубликованного по итогам встречи. "Госсекретарь и министры иностранных дел объявили о своем намерении укрепить энергетическую безопасность путем раскрытия потенциала доступных и надежных энергетических и природных ресурсов Соединенных Штатов и с помощью укрепления энергетического сотрудничества, в частности по сжиженному природному газу, во взаимовыгодном ключе", - говорится в заявлении, опубликованном МИД Южной Кореи. Согласно документу, главы внешнеполитических ведомств "приветствовали усилия по диверсификации цепочек поставок критических минералов" и сотрудничеству по разработке и внедрению "самых современных малых модульных реакторов и других передовых технологий ядерных реакторов". Рубио, Ивая и Чо Тхэ Ёль сообщили, что намерены объединить усилия в разработке "критических и нарождающихся технологий" и договорились сделать более плотным научное сотрудничество между национальными лабораториями трех стран. В то же время представители США, Японии и Южной Кореи заявили о своей приверженности "свободному и справедливому экономическому порядку" и обязались укреплять экономические партнерства, которые будут "выгодны трудолюбивым гражданам и бизнесу их стран".
https://ria.ru/20250209/isiba-1998222011.html
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южная корея, сша, япония, марко рубио, такэси ивая
Южная Корея, США, Япония, Марко Рубио, Такэси Ивая
США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество в сфере СПГ
США, Япония и Южная Корея договорились об усилении сотрудничества в сфере СПГ