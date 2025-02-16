https://ria.ru/20250216/spetsgruppa-1999650307.html

В Горловке создали спецгруппы для борьбы с БПЛА

В Горловке создали спецгруппы для борьбы с БПЛА - РИА Новости, 16.02.2025

В Горловке создали спецгруппы для борьбы с БПЛА

Спецгруппы для борьбы с БПЛА созданы в Горловке, одной из них уже удалось уничтожить два беспилотника в субботу, предотвратив гибель мирных жителей, сообщил... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T10:32:00+03:00

2025-02-16T10:32:00+03:00

2025-02-16T10:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

стирол

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Спецгруппы для борьбы с БПЛА созданы в Горловке, одной из них уже удалось уничтожить два беспилотника в субботу, предотвратив гибель мирных жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В связи с регулярными атаками БПЛА украинских боевиков на мирных жителей Горловки Оперативным штабом ДНР было принято решение о создании мобильных групп по противодействию этой угрозе из сотрудников региональных министерства внутренних дел и управления ФСБ. Вечером 15 февраля представители одной из групп выявили два беспилотных летательных аппарата боевиков противника, направлявшихся в густонаселенные районы Горловки. Правоохранители с использованием специального вооружения уничтожили обнаруженные квадрокоптеры и тем самым предотвратили гибель мирных граждан и повреждение городской инфраструктуры", - написал Пушилин.Глава республики отметил, что руководством МВД по Донецкой Народной Республике будет решаться вопрос о поощрении отличившихся правоохранителей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997395035.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), стирол