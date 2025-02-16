https://ria.ru/20250216/spetsgruppa-1999650307.html
В Горловке создали спецгруппы для борьбы с БПЛА
В Горловке создали спецгруппы для борьбы с БПЛА - РИА Новости, 16.02.2025
В Горловке создали спецгруппы для борьбы с БПЛА
Спецгруппы для борьбы с БПЛА созданы в Горловке, одной из них уже удалось уничтожить два беспилотника в субботу, предотвратив гибель мирных жителей, сообщил... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:32:00+03:00
2025-02-16T10:32:00+03:00
2025-02-16T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Спецгруппы для борьбы с БПЛА созданы в Горловке, одной из них уже удалось уничтожить два беспилотника в субботу, предотвратив гибель мирных жителей, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. "В связи с регулярными атаками БПЛА украинских боевиков на мирных жителей Горловки Оперативным штабом ДНР было принято решение о создании мобильных групп по противодействию этой угрозе из сотрудников региональных министерства внутренних дел и управления ФСБ. Вечером 15 февраля представители одной из групп выявили два беспилотных летательных аппарата боевиков противника, направлявшихся в густонаселенные районы Горловки. Правоохранители с использованием специального вооружения уничтожили обнаруженные квадрокоптеры и тем самым предотвратили гибель мирных граждан и повреждение городской инфраструктуры", - написал Пушилин.Глава республики отметил, что руководством МВД по Донецкой Народной Республике будет решаться вопрос о поощрении отличившихся правоохранителей. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250204/gorlovka-1997395035.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Стирол
В Горловке создали спецгруппы для борьбы с БПЛА
Пушилин: в Горловке созданы специальные группы для борьбы с беспилотниками