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Telegraph: украинские военные неохотно принимают принципы НАТО - РИА Новости, 16.02.2025
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16:42 16.02.2025
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Telegraph: украинские военные неохотно принимают принципы НАТО
Telegraph: украинские военные неохотно принимают принципы НАТО - РИА Новости, 16.02.2025
Telegraph: украинские военные неохотно принимают принципы НАТО
Украинские военные во время обучения тактике НАТО неохотно соглашаются с предлагаемыми принципами ведения боя, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T16:42:00+03:00
2025-02-16T16:42:00+03:00
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные во время обучения тактике НАТО неохотно соглашаются с предлагаемыми принципами ведения боя, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британские военные источники. "НАТО расходится во мнениях с Украиной из-за ее тактики ведения боя... Украинские войска часто неохотно принимали принципы НАТО (во время обучения - ред.), утверждая, что они не соответствует условиям на местах, с которыми западные инструкторы не сталкивались", - говорится в сообщении. Кроме того, источники газеты отметили нехватку времени на обучение украинцев передовой тактике НАТО. Отмечается, что источники сравнили проводимое в Великобритании и на Украине обучение украинских военных с "сокращёнными курсами" британских резервистов, которые "втискивают" месяцы обучения в двухнедельный период. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250216/krym-1999643363.html
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в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Сергей Лавров, НАТО
Telegraph: украинские военные неохотно принимают принципы НАТО

Telegraph: украинские военные неохотно принимают принципы НАТО во время обучения

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные во время обучения тактике НАТО неохотно соглашаются с предлагаемыми принципами ведения боя, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британские военные источники.
"НАТО расходится во мнениях с Украиной из-за ее тактики ведения боя... Украинские войска часто неохотно принимали принципы НАТО (во время обучения - ред.), утверждая, что они не соответствует условиям на местах, с которыми западные инструкторы не сталкивались", - говорится в сообщении.
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Кроме того, источники газеты отметили нехватку времени на обучение украинцев передовой тактике НАТО. Отмечается, что источники сравнили проводимое в Великобритании и на Украине обучение украинских военных с "сокращёнными курсами" британских резервистов, которые "втискивают" месяцы обучения в двухнедельный период.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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