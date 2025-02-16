https://ria.ru/20250216/smi-1999689909.html

Telegraph: украинские военные неохотно принимают принципы НАТО

Telegraph: украинские военные неохотно принимают принципы НАТО - РИА Новости, 16.02.2025

Telegraph: украинские военные неохотно принимают принципы НАТО

Украинские военные во время обучения тактике НАТО неохотно соглашаются с предлагаемыми принципами ведения боя, сообщает газета Telegraph со ссылкой на... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T16:42:00+03:00

2025-02-16T16:42:00+03:00

2025-02-16T16:42:00+03:00

в мире

украина

россия

великобритания

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Украинские военные во время обучения тактике НАТО неохотно соглашаются с предлагаемыми принципами ведения боя, сообщает газета Telegraph со ссылкой на британские военные источники. "НАТО расходится во мнениях с Украиной из-за ее тактики ведения боя... Украинские войска часто неохотно принимали принципы НАТО (во время обучения - ред.), утверждая, что они не соответствует условиям на местах, с которыми западные инструкторы не сталкивались", - говорится в сообщении. Кроме того, источники газеты отметили нехватку времени на обучение украинцев передовой тактике НАТО. Отмечается, что источники сравнили проводимое в Великобритании и на Украине обучение украинских военных с "сокращёнными курсами" британских резервистов, которые "втискивают" месяцы обучения в двухнедельный период. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250216/krym-1999643363.html

https://ria.ru/20250215/zelenskiy-1999573857.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, великобритания, сергей лавров, нато