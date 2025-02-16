https://ria.ru/20250216/sk-1999671250.html

После обстрела поселка Коренево в Курской области возбудили дело

После обстрела поселка Коренево в Курской области возбудили дело - РИА Новости, 16.02.2025

После обстрела поселка Коренево в Курской области возбудили дело

Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ поселка Коренево в Курской области, где пострадал мирный житель, сообщили РИА Новости в главном... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T13:57:00+03:00

2025-02-16T13:57:00+03:00

2025-02-16T13:57:00+03:00

происшествия

курская область

россия

украина

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ поселка Коренево в Курской области, где пострадал мирный житель, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России. В воскресенье врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что мужчина пострадал при украинском обстреле поселка Коренево в Курской области, с осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в больницу. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженных формирований Украины) террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как установило ведомство, 16 февраля 2025 года военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел поселка Коренево Кореневского района Курской области, где проживают мирные жители. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - подчеркнули в ГВСУ СК.

https://ria.ru/20250216/peskov-1999669764.html

https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html

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Варвара Скокшина

происшествия, курская область, россия, украина, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины