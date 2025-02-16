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После обстрела поселка Коренево в Курской области возбудили дело
После обстрела поселка Коренево в Курской области возбудили дело - РИА Новости, 16.02.2025
После обстрела поселка Коренево в Курской области возбудили дело
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ поселка Коренево в Курской области, где пострадал мирный житель, сообщили РИА Новости в главном... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T13:57:00+03:00
2025-02-16T13:57:00+03:00
2025-02-16T13:57:00+03:00
происшествия
курская область
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александр хинштейн
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту обстрела ВСУ поселка Коренево в Курской области, где пострадал мирный житель, сообщили РИА Новости в главном военном следственном управлении (ГВСУ) СК России. В воскресенье врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что мужчина пострадал при украинском обстреле поселка Коренево в Курской области, с осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в больницу. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ (вооруженных формирований Украины) террористического акта против мирного населения Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как установило ведомство, 16 февраля 2025 года военнослужащие ВФУ совершили целенаправленный обстрел поселка Коренево Кореневского района Курской области, где проживают мирные жители. "В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - подчеркнули в ГВСУ СК.
https://ria.ru/20250216/peskov-1999669764.html
https://ria.ru/20250119/vsu-1994473812.html
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РИА Новости
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происшествия, курская область, россия, украина, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
После обстрела поселка Коренево в Курской области возбудили дело
СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ поселка Коренево в Курской области