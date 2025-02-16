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Российские бойцы захватили украинский беспилотник на левом берегу Днепра
Российские бойцы захватили украинский беспилотник на левом берегу Днепра - РИА Новости, 16.02.2025
Российские бойцы захватили украинский беспилотник на левом берегу Днепра
Российские бойцы захватили работоспособный украинский разведывательный беспилотник, принадлежавший уничтоженной на левом берегу Днепра... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T10:08:00+03:00
2025-02-16T10:08:00+03:00
2025-02-16T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские бойцы захватили работоспособный украинский разведывательный беспилотник, принадлежавший уничтоженной на левом берегу Днепра диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "На левом берегу Днепра была уничтожена разведгруппа ВСУ в составе трех диверсантов. Захвачено вооружение, украинский разведывательный коптер, оборудование и лодка, на которой передвигалась ДРГ", — рассказал РИА Новости представитель силовых структур.В распоряжение агентства передано снятое бойцами видео, запечатлевшее уничтоженных диверсантов ВСУ, их захваченное оборудование и плавсредство.Украинские военные регулярно пытаются форсировать Днепр, засылая диверсантов на левый берег или острова в дельте реки. Российские бойцы уничтожают ДРГ противника.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
Российские бойцы захватили украинский беспилотник на левом берегу Днепра
Российские бойцы захватили боеспособный украинский дрон на левом берегу Днепра