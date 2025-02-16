https://ria.ru/20250216/siloviki-1999648800.html

Российские бойцы захватили украинский беспилотник на левом берегу Днепра

Российские бойцы захватили украинский беспилотник на левом берегу Днепра - РИА Новости, 16.02.2025

Российские бойцы захватили украинский беспилотник на левом берегу Днепра

Российские бойцы захватили работоспособный украинский разведывательный беспилотник, принадлежавший уничтоженной на левом берегу Днепра... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T10:08:00+03:00

2025-02-16T10:08:00+03:00

2025-02-16T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские бойцы захватили работоспособный украинский разведывательный беспилотник, принадлежавший уничтоженной на левом берегу Днепра диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) ВСУ, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "На левом берегу Днепра была уничтожена разведгруппа ВСУ в составе трех диверсантов. Захвачено вооружение, украинский разведывательный коптер, оборудование и лодка, на которой передвигалась ДРГ", — рассказал РИА Новости представитель силовых структур.В распоряжение агентства передано снятое бойцами видео, запечатлевшее уничтоженных диверсантов ВСУ, их захваченное оборудование и плавсредство.Украинские военные регулярно пытаются форсировать Днепр, засылая диверсантов на левый берег или острова в дельте реки. Российские бойцы уничтожают ДРГ противника.

https://ria.ru/20241011/starlink-1977505491.html

днепр (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), вооруженные силы украины